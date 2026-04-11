Дроны атаковали Краснодарский край РФ: под ударом объект компании "Транснефть", — соцсети (видео)

В ночь на 11 апреля беспилотники атаковали Краснодарскую область России, где после серии взрывов виднеется яркое зарево в небе и поднялся пожар.

Под ударом мог оказаться важный объект нефтепроводной инфраструктуры россиян в Краснодарском крае — производственно-диспетчерская станция "Крымская". Об этом сообщили OSINT-каналы.

"Сегодня ночью повторно была атакована ЛПДС "Крымская", — говорится в сообщении.

Официальных данных или подтверждений атаки на момент публикации не поступало. Между тем в сети распространяют кадры вероятных последствий атаки на объект: на фотографиях и видео видно, что на месте поднялся пожар.

В российских Telegram-каналах пишут, что атака на Краснодарский край началась около 03:00 часов. По меньшей мере 10 взрывов прозвучало в Геленджике и в Крымском районе. Очевидцы утверждают, что видели яркие вспышки со стороны Черного моря.

Стоит отметить, что ЛПДС "Крымская" перекачивает нефть и нефтепродукты по нескольким магистральным нефтепроводам, в частности в порт Новороссийска, а также к крупным российским Ильскому и Афипскому нефтеперерабатывающим заводам. Объект уже не впервые становится целью атаки беспилотников: 9 апреля мониторинговые каналы писали, что дроны поразили станцию.

Напомним, 10 апреля ССО поразили буровые платформы российской компании "Лукойл" в Каспии, долетев за 1000 километров от границы с Украиной.

Также 10 апреля российский Волгоград массированно атаковали дроны: обстрел длился более 5 часов.