Дрони атакували Краснодарський край РФ: під ударом об'єкт компанії "Транснефть", — соцмережі (відео)

У ніч на 11 квітня безпілотники атакували Краснодарську область Росії, де після серії вибухів видніється яскрава заграва у небі та здійнялася пожежа.

Під ударом міг опинитися важливий об'єкт нафтопровідної інфраструктури росіян у Краснодарському краї — виробничо-диспетчерська станція "Кримська". Про це повідомили OSINT-канали.

"Сьогодні уночі повторно була атакована ЛВДС "Кримська", — йдеться у повідомленні.

Офіційних даних чи підтверджень атаки на момент публікації не надходило. Тим часом у мережі поширюють кадри ймовірних наслідків атаки на об'єкт: на фотографіях та відео видно, що на місці здійнялася пожежа.

У російських Telegram-каналах пишуть, що атака на Краснодарський край почалася близько 03:00 години. Щонайменше 10 вибухів пролунало у Геленджику та у Кримському районі. Очевидці стверджують, що бачили яскраві спалахи з боку Чорного моря.

Варто зазначити, що ЛВДС "Кримська" перекачує нафту та нафтопродукти кількома магістральними нафтопроводами, зокрема до порту Новоросійська, а також до великих російських Ільського та Афіпського нафтопереробних заводів. Об'єкт вже не вперше стає ціллю атаки безпілотників: 9 квітня моніторингові канали писали, що дрони уразили станцію.

Нагадаємо, 10 квітня ССО уразили бурові платформи російської компанії "Лукойл" у Каспії, долетівши за 1000 кілометрів від кордону з Україною.

Також 10 квітня російський Волгоград масовано атакували дрони: обстріл тривав понад 5 годин.