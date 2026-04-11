ВС РФ запустили 160 БпЛА за ночь: под ударами жилые кварталы и инфраструктура, есть погибшие (фото)
В ночь на 11 апреля российские войска совершили масштабную атаку беспилотниками и нанесли удары по ряду регионов Украины. В результате обстрелов есть погибшие, раненые и значительные разрушения гражданской инфраструктуры.
Как сообщают Воздушные Силы ВСУ, начиная с вечера 10 апреля, противник выпустил по Украине 160 ударных беспилотников различных типов, среди которых "Шахед", "Гербера" и "Италмас", которые заходили с территории России и временно оккупированных районов.
По информации военных, к отражению атаки были привлечены авиация, подразделения зенитных ракетных войск, силы радиоэлектронной борьбы, операторы беспилотных систем и мобильные огневые группы. По состоянию на утро подтверждено уничтожение133 вражеских дронов в разных частях страны. В то же время зафиксировано 20 попаданий в 10 локациях, еще на 11 — падение обломков сбитых целей. Стоит заметить, что воздушная угроза сохранялась и после 8 утра.
Обстрел Одессы в ночь на 11 апреля — что известно о последствиях
Наиболее трагические последствия зафиксированы в Одесской области. По словам главы Одесской ОГА Олег Кипер, под массированным ударом оказались жилые кварталы, а также объекты энергетики, промышленности и транспорта. В результате атаки погибли два человека, еще один человек получил ранения.
В областном центре беспилотник попал в частный дом, что привело к пожару. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела погибших. Кроме того, зафиксировано попадание дрона в многоэтажку.
"Зафиксировано также попадание "Шахеда" в 12-этажный жилой дом без детонации и возгорание крыши общежития", — пояснил чиновник.
В то же время глава Одесской МВА Сергей Лысак подтвердил информацию о погибших и уточнил, что еще двое пострадавших сейчас находятся в больнице, и сейчас медики оказывают им необходимую помощь.
По его словам, разрушениям подверглись десятки жилых домов — как частных, так и многоквартирных, а также общежитие, детский сад и заведения питания. Во многих зданиях выбиты окна, повреждены крыши и фасады. На местах с ночи работают коммунальные службы: они убирают обломки, закрывают поврежденные окна и проводят первоочередные восстановительные работы. Кроме того, для помощи пострадавшим развернули оперативный штаб, где можно оформить документы на компенсации.
Последствия обстрела ВС РФ в Полтавской области — есть погибший
В Полтавской области вражеский дрон упал в Лубенском районе. Как сообщил руководитель ОВА Виталий Дякивнич, в результате этого повреждены здания магазина и кафе. Один человек погиб, еще один получил травмы и получает медицинскую помощь.
Удар ВС РФ по Кировоградской области — детали
Зато в Кировоградской области, по словам председателя ОГА Андрея Райковича, последствия атаки зафиксированы в Аджамской громаде — там поврежден частный дом. Обошлось без пострадавших, на месте работают соответствующие службы.
Сейчас во всех пострадавших регионах продолжается ликвидация последствий обстрелов. Правоохранители документируют факты разрушений и гибели гражданских как очередные военные преступления России.
Напомним, что вчера майор ВСУ Андрей Ткачук предполагал, что Россия может прибегнуть к массированным атакам по украинским городам в ночь с 10 на 11 апреля — накануне объявленного ею же "пасхального перемирия". В ВСУ не исключают, что такие действия могут стать частью привычной тактики эскалации перед заявленными паузами в боевых действиях.
Кроме того, Фокус писал, что поздно вечером 10 апреля россияне атаковали Сумы ударным беспилотником, прицельно попав по жилому многоэтажному дому. В результате этого удара большое количество людей пострадало, в том числе и дети.