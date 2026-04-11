ЗС РФ запустили 160 БпЛА за ніч: під ударами житлові квартали та інфраструктура, є загиблі (фото)
У ніч проти 11 квітня російські війська здійснили масштабну атаку безпілотниками та завдали ударів по низці регіонів України. Внаслідок обстрілів є загиблі, поранені та значні руйнування цивільної інфраструктури.
Як повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, починаючи з вечора 10 квітня, противник випустив по Україні 160 ударних безпілотників різних типів, серед яких "Шахед", "Гербера" та "Італмас", які заходили з території Росії та тимчасово окупованих районів.
За інформацією військових, до відбиття атаки були залучені авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, сили радіоелектронної боротьби, оператори безпілотних систем і мобільні вогневі групи. Станом на ранок підтверджено знищення133 ворожих дронів у різних частинах країни. Водночас зафіксовано 20 влучань у 10 локаціях, ще на 11 — падіння уламків збитих цілей. Варто зауважити, що повітряна загроза зберігалася і після 8 ранку.
Обстріл Одеси у ніч на 11 квітня — що відомо про наслідки
Найбільш трагічні наслідки зафіксовані в Одеській області. За словами голови Одеської ОДА Олег Кіпер, під масованим ударом опинилися житлові квартали, а також об’єкти енергетики, промисловості й транспорту. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще одна особа отримала поранення.
В обласному центрі безпілотник влучив у приватний будинок, що спричинило пожежу. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла загиблих. Крім того, зафіксовано влучання дрона у багатоповерхівку.
"Зафіксовано також влучання "Шахеда" у 12-поверховий житловий будинок без детонації та загорання даху гуртожитку", — пояснив посадовець.
Водночас очільник Одеської МВА Сергій Лисак підтвердив інформацію про загиблих і уточнив, що ще двоє постраждалих нині перебувають у лікарні, і наразі медики надають їм необхідну допомогу.
За його словами, руйнувань зазнали десятки житлових будинків — як приватних, так і багатоквартирних, а також гуртожиток, дитячий садок і заклади харчування. У багатьох будівлях вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади. На місцях із ночі працюють комунальні служби: вони прибирають уламки, закривають пошкоджені вікна та проводять першочергові відновлювальні роботи. Крім того, для допомоги постраждалим розгорнули оперативний штаб, де можна оформити документи на компенсації.
Наслідки обстрілу ЗС РФ у Полтавській області — є загиблий
У Полтавській області ворожий дрон впав у Лубенському районі. Як повідомив керівник ОВА Віталій Дяківнич, унаслідок цього пошкоджено будівлі магазину та кав’ярні. Одна людина загинула, ще одна зазнала травм і отримує медичну допомогу.
Удар ЗС РФ по Кіровоградській області — деталі
Натомість у Кіровоградській області, за словами голови ОВА Андрій Райкович, наслідки атаки зафіксовані в Аджамській громаді — там пошкоджено приватний будинок. Обійшлося без постраждалих, на місці працюють відповідні служби.
Наразі в усіх постраждалих регіонах триває ліквідація наслідків обстрілів. Правоохоронці документують факти руйнувань і загибелі цивільних як чергові воєнні злочини Росії.
Нагадаємо, що вчора майор ЗСУ Андрій Ткачук припускав, що Росія може вдатися до масованих атак по українських містах у ніч із 10 на 11 квітня — напередодні оголошеного нею ж "великоднього перемир’я". У ЗСУ не виключають, що такі дії можуть стати частиною звичної тактики ескалації перед заявленими паузами у бойових діях.
Крім того, Фокус писав, що пізно ввечері 10 квітня росіяни атакували Суми ударним безпілотником, прицільно влучивши по житловому багатоповерховому будинку. Внаслідок цього удару велика багато людей постраждало, зокрема й діти.