ЗС РФ запустили 160 БпЛА за ніч: під ударами житлові квартали та інфраструктура, є загиблі (фото)

У ніч проти 11 квітня російські війська здійснили масштабну атаку безпілотниками та завдали ударів по низці регіонів України. Внаслідок обстрілів є загиблі, поранені та значні руйнування цивільної інфраструктури.

Як повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, починаючи з вечора 10 квітня, противник випустив по Україні 160 ударних безпілотників різних типів, серед яких "Шахед", "Гербера" та "Італмас", які заходили з території Росії та тимчасово окупованих районів.

За інформацією військових, до відбиття атаки були залучені авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, сили радіоелектронної боротьби, оператори безпілотних систем і мобільні вогневі групи. Станом на ранок підтверджено знищення133 ворожих дронів у різних частинах країни. Водночас зафіксовано 20 влучань у 10 локаціях, ще на 11 — падіння уламків збитих цілей. Варто зауважити, що повітряна загроза зберігалася і після 8 ранку.

Обстріл Одеси у ніч на 11 квітня — що відомо про наслідки

Найбільш трагічні наслідки зафіксовані в Одеській області. За словами голови Одеської ОДА Олег Кіпер, під масованим ударом опинилися житлові квартали, а також об’єкти енергетики, промисловості й транспорту. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще одна особа отримала поранення.

В обласному центрі безпілотник влучив у приватний будинок, що спричинило пожежу. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла загиблих. Крім того, зафіксовано влучання дрона у багатоповерхівку.

"Зафіксовано також влучання "Шахеда" у 12-поверховий житловий будинок без детонації та загорання даху гуртожитку", — пояснив посадовець.

Наслідки удару ЗС РФ по Одесі у ніч на 11 квітня Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Водночас очільник Одеської МВА Сергій Лисак підтвердив інформацію про загиблих і уточнив, що ще двоє постраждалих нині перебувають у лікарні, і наразі медики надають їм необхідну допомогу.

За його словами, руйнувань зазнали десятки житлових будинків — як приватних, так і багатоквартирних, а також гуртожиток, дитячий садок і заклади харчування. У багатьох будівлях вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади. На місцях із ночі працюють комунальні служби: вони прибирають уламки, закривають пошкоджені вікна та проводять першочергові відновлювальні роботи. Крім того, для допомоги постраждалим розгорнули оперативний штаб, де можна оформити документи на компенсації.

Наслідки удару ЗС РФ по Одесі у ніч на 11 квітня Фото: Сергій Лисак / Telegram

Наслідки обстрілу ЗС РФ у Полтавській області — є загиблий

У Полтавській області ворожий дрон впав у Лубенському районі. Як повідомив керівник ОВА Віталій Дяківнич, унаслідок цього пошкоджено будівлі магазину та кав’ярні. Одна людина загинула, ще одна зазнала травм і отримує медичну допомогу.

Удар ЗС РФ по Кіровоградській області — деталі

Натомість у Кіровоградській області, за словами голови ОВА Андрій Райкович, наслідки атаки зафіксовані в Аджамській громаді — там пошкоджено приватний будинок. Обійшлося без постраждалих, на місці працюють відповідні служби.

Наразі в усіх постраждалих регіонах триває ліквідація наслідків обстрілів. Правоохоронці документують факти руйнувань і загибелі цивільних як чергові воєнні злочини Росії.

Нагадаємо, що вчора майор ЗСУ Андрій Ткачук припускав, що Росія може вдатися до масованих атак по українських містах у ніч із 10 на 11 квітня — напередодні оголошеного нею ж "великоднього перемир’я". У ЗСУ не виключають, що такі дії можуть стати частиною звичної тактики ескалації перед заявленими паузами у бойових діях.

Крім того, Фокус писав, що пізно ввечері 10 квітня росіяни атакували Суми ударним безпілотником, прицільно влучивши по житловому багатоповерховому будинку. Внаслідок цього удару велика багато людей постраждало, зокрема й діти.