"Зашли на позиции через соседей": россияне расстреляли четырех пленных бойцов ВСУ (видео)

Российские оккупанты расстреляли четырех пленных бойцов Вооруженных сил Украины недалеко от поселка Ветеринарное в Харьковской области.

Видео, на котором зафиксирован момент расстрела украинцев, обнародовал проект DeepState.

"В очередной раз враг нарушил обычаи и правила ведения войны — расстреляны 4 украинских военнопленных вблизи Ветеринарного на Харьковщине", — говорится в подписи к видео.

На самих кадрах видно, как двое российских оккупантов расстреливают украинских бойцов, которые лежат на земле лицом вниз и с руками на голове.

"Ка*апы зашли на позиции через соседей. К сожалению, после взятия в плен 4 военнослужащих одной из механизированных бригад ВСУ, были расстреляны ка*апами", — отметили в DeepState.

Напомним, 11 апреля в DeepState показали, как россияне нарушили "Пасхальное перемирие", убив раненых украинских военнослужащих.

В этот же день в Генштабе ВСУ сообщили, что с началом "Пасхального перемирия" россияне почти полтысячи раз нарушали режим прекращения огня.