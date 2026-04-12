"Зайшли на позиції через сусідів": росіяни розстріляли чотирьох полонених бійців ЗСУ (відео)

Російські окупанти розстріляли чотирьох полонених бійців Збройних сил України неподалік селища Ветеринарне у Харківській області.

Відео, на якому зафіксований момент розстрілу українців, оприлюднив проєкт DeepState.

"Вчергове ворог порушив звичаї та правила ведення війни — розстріляно 4 українських військовополонених поблизу Ветеринарного на Харківщині", — йдеться у підписі до відео.

На самих кадрах видно, як двоє російських окупантів розстрілюють українських бійцв, які лежать на землі обличчям донизу та з руками на голові.

"Ка*апи зайшли на позиції через сусідів. На жаль, після взяття в полон 4 військовослужбовців однієї з механізованих бригад ЗСУ, було розстріляно ка*апами", — зазначили в DeepState.

Нагадаємо, 11 квітня в DeepState показали, як росіяни порушили "Великоднє перемир'я", вбивши поранених українських військовослужбовців.

У цей же день у Генштабі ЗСУ повідомили, що з початком "Великоднього перемир'я" росіяни майже півтисячі разів порушували режим припинення вогню.