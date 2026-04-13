"Больше, чем в нашей бригаде за два года": Кротевич заявил о больших потерях в штурмовых полках

Бывший руководитель штаба 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" Богдан Кротевич заявил о больших потерях в некоторых штурмовых полках.

По словам военного, их обнародование будет иметь значительный резонанс в обществе. Также в интервью"Цензор.НЕТ" он рассказал, что ознакомился с документами, которые подтверждают эти потери.

"Единственным вопиющим моментом может стать обнародование потерь этих штурмовых полков, если это произойдет, которое просто всколыхнет страну", — отметил Кротевич.

В качестве примера он привел потери одного из полков, с документами которого имел возможность ознакомиться.

"Когда-то я писал об одном из подразделений, когда видел документы: за июль 2025 года он потерял людей больше, чем наша бригада за два года, когда наступала, да и зона ответственности у нас была больше. А на следующий месяц ему дали еще больше людей — где-то 800", — рассказал он.

Відео дня

Также он сделал заявление о подготовке военных из этих полков. По словам Кротевича, есть случаи, когда люди попадают в полки без обучения.

Отдельно он прокомментировал мобилизацию в Украине. В частности, сказал, что не поддерживает уклонистов, но считает, что страх у части людей связан с неопределенностью и недоверием к системе.

"Да, конечно, есть идиоты, пророссийские люди, которые не хотят вступать в ряды ВСУ, и те, кого не волнует государство и его будущее, которые меня бесят, и кого я никогда не буду оправдывать. Но у меня перед глазами человек, который хочет идти служить, однако не понимает и боится неизвестности. Он, может, готов погибнуть за государство, но сознательно, а не из-за заминирования в тренировочных лагерях. Множество ситуаций, когда на подготовке человек просто автомата не видел, и впервые брал его в руки уже в подразделении", — сказал он.

По его мнению, политическое руководство страны не принимает необходимых решений для изменений в военной системе. А игнорирование проблем может вызвать напряжение в обществе. По его словам, вопрос организации службы и сохранения жизни военных должен быть приоритетом.

"Здесь вопрос в том, что политическое руководство, к сожалению, не принимает решение о замене главкома и серьезного подхода к системе. Когда ситуация дойдет до предела, могут начать собираться митинги. И когда так произойдет, возникнет вопрос, почему до этого довели, почему не исправили раньше?" — говорит Кротевич.

Ранее Богдан Кротевич назвал реальные причины провала контрнаступления ВСУ 2023 года. Он возразил бывшему главкому Валерию Залужному, который назвал причиной провала контрнаступления-2023 недостаток ресурсов. По словам Кротевича, ресурса было достаточно, однако его неудачно распределили и применили.

Также бывший начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдан Кротевич считает, что начальник управления штурмовыми подразделениями ВСУ полковник Валентин Манько своими публикациями помогал врагу. Он пересмотрел соцсети Манько, в частности его старые посты в TikTok, и считает, что тот выставлял фото и видео "тайных карт с подробной обстановкой, включая системы "Дельта" и "Крапива".