"Більше, ніж у нашій бригаді за два роки": Кротевич заявив про великі втрати у штурмових полках

Колишній керівник штабу 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" Богдан Кротевич заявив про великі втрати у деяких штурмових полках.

За словами військового, їх оприлюднення буде мати значний резонанс у суспільстві. Також в інтерв’ю "Цензор.НЕТ" він розповів, що ознайомився з документами, які підтверджують ці втрати.

"Єдиним кричущим моментом може стати оприлюднення втрат цих штурмових полків, якщо це станеться, яке просто сколихне країну", — зазначив Кротевич.

Як приклад він навів втрати одного з полків, з документами якого мав змогу ознайомитися.

"Колись я писав про один з підрозділів, коли бачив документи: за липень 2025 року він втратив людей більше, ніж наша бригада за два роки, коли наступала, та і зона відповідальності у нас була більшою. А на наступний місяць йому дали ще більше людей — десь 800", — розповів він.

Також він зробив заяву про підготовку військових з цих полків. За словами Кротевича, є випадки, коли люди потрапляють у полки без навчання.

Окремо він прокоментував мобілізацію в Україні. Зокрема, сказав, що не підтримує ухилянтів, але вважає, що страх у частини людей пов’язаний із невизначеністю та недовірою до системи.

"Так, звичайно, є ідіоти, проросійські люди, які не хочуть вступати до лав ЗСУ, й ті, кого не хвилює держава та її майбутнє, які мене бісять, і кого я ніколи не виправдовуватиму. Але у мене перед очима людина, яка хоче йти служити, однак не розуміє і боїться невідомості. Вона, може, готова загинути за державу, але свідомо, а не через замінування у тренувальних таборах. Безліч ситуацій, коли на підготовці людина просто автомату не бачила, і вперше брала його до рук вже в підрозділі", — сказав він.

На його думку, політичне керівництво країни не ухвалює необхідних рішень для змін у військовій системі. А ігнорування проблем може викликати напругу у суспільстві. За його словами, питання організації служби та збереження життя військових має бути пріоритетом.

"Тут питання в тому, що політичне керівництво, на жаль, не ухвалює рішення про заміну головкома і серйозного підходу до системи. Коли ситуація дійде до межі, можуть почати збиратися мітинги. І коли так станеться, виникне питання, чому до цього довели, чому не виправили раніше?" — каже Кротевич.

Раніше Богдан Кротевич назвав реальні причини провалу контрнаступу ЗСУ 2023 року. Він заперечив колишньому головкому Валерію Залужному, який назвав причиною провалу контрнаступу-2023 нестачу ресурсів. За словами Кротевича, ресурсу було достатньо, проте його невдало розподілили та застосували.

Також колишній начальник штабу 12-ї бригади Національної гвардії України "Азов" Богдан Кротевич вважає, що начальник управління штурмовими підрозділами ЗСУ полковник Валентин Манько своїми публікаціями допомагав ворогу. Він передивився соцмережі Манька, зокрема його старі пости у TikTok, і вважає, що той виставляв фото та відео "таємних карт з детальною обстановкою, включно з системами "Дельта" та "Кропива".