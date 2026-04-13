Путин может объявить "перемирие" на 9 мая: военный обозреватель объяснил, что стоит за этой идеей

После так называемого "Пасхального перемирия" в России снова заговорили о возможной новой паузе в войне, которую Кремль может попытаться привязать к 9 мая. В целом, подобные инициативы традиционно появляются в моменты, когда Москве нужно выиграть время или уменьшить собственные риски, а не продвинуться к реальному прекращению боевых действий.

Как рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в комментарии "24 каналу", тема перемирия может снова стать актуальной именно накануне 9 мая. По его словам, для российской власти такие символические даты всегда имеют особый вес, поскольку вокруг них выстраивается не только внутренняя информационная кампания, но и формируется нужный сигнал для внешнего мира. Поэтому появление очередных заявлений о временной паузе выглядит вполне логичным, учитывая политическую традицию Кремля.

В то же время говорить о реальном влиянии таких решений на ход войны не приходится. Даже если краткосрочное перемирие и будет объявлено, оно не способно изменить ситуацию на фронте. В масштабах всей линии боевых действий подобные паузы остаются скорее формальностью, чем фактором, определяющим развитие событий.

Відео дня

Не менее важным является и вопрос безопасности для самой России. После ударов, которые показали, что уязвимыми могут быть не только приграничные районы, но и глубокий тыл, организация массовых мероприятий и военных парадов стала значительно сложнее.

"Здесь всегда есть дополнительные существенные риски для Путина. Это касается и Москвы, и других городов",- сказал военный обозреватель.

Именно поэтому потенциальные заявления о перемирии в этот период выглядят скорее как попытка зафиксировать контролируемую ситуацию на время чувствительной для Кремля даты, чем как шаг к мирному урегулированию.

Также Давид Шарп объяснил, почему западные партнеры Украины продолжают осторожно реагировать на удары по территории России. По его убеждению, их позиция не нова — она формировалась годами и остается общей как для США, так и для европейских стран.

Речь идет прежде всего о страхе перед неконтролируемой эскалацией. Запад старается избегать шагов, которые могут спровоцировать резкое обострение противостояния с ядерной державой, даже если это ограничивает действия Украины на поле боя. Подобная логика уже проявлялась, в частности, в вопросах ударов по российской нефтяной инфраструктуре. В таких случаях Киев вынужден учитывать не только собственные военные потребности, но и реакцию союзников, которые опасаются экономических последствий, в частности роста мировых цен на нефть.

"Не вслух, насколько я понимаю, разные страны просили Украину этого не трогать. Нефть подорожает. Она и так дорожает из-за событий в Персидском заливе, а тут еще и украинские удары. Вот вам типичный подход", — пояснил эксперт.

В итоге Украина оказывается в ситуации, когда каждое решение требует сложного баланса между военной целесообразностью и сохранением поддержки партнеров. И, учитывая нынешнюю динамику, такие ограничения и сигналы со стороны Запада, вероятно, будут оставаться актуальными и в дальнейшем.

Напомним, что накануне Пасхи российский диктатор Владимир Путин объявил "перемирие", которое по плану должно было действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

Однако, как отметили в Генштабе в течение объявленного российскими властями "перемирия" вражеские войска продолжали использовать дроны и проводить наступательные действия на линии фронта. В частности, с начала режима прекращения огня зафиксировано 10 721 нарушение со стороны противника.