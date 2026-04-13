Путін може оголосити "перемир'я" на 9 травня: військовий оглядач пояснив, що стоїть за цією ідеєю

Після так званого "великоднього перемир’я" у Росії знову заговорили про можливу нову паузу у війні, яку Кремль може спробувати прив’язати до 9 травня. В цілому, подібні ініціативи традиційно з’являються у моменти, коли Москві потрібно виграти час або зменшити власні ризики, а не просунутися до реального припинення бойових дій.

Як розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп у коментарі "24 каналу", тема перемир’я може знову стати актуальною саме напередодні 9 травня. За його словами, для російської влади такі символічні дати завжди мають особливу вагу, оскільки навколо них вибудовується не лише внутрішня інформаційна кампанія, а й формується потрібний сигнал для зовнішнього світу. Тому поява чергових заяв про тимчасову паузу виглядає цілком логічною з огляду на політичну традицію Кремля.

Водночас говорити про реальний вплив таких рішень на перебіг війни не доводиться. Навіть якщо короткострокове перемир’я і буде оголошене, воно не здатне змінити ситуацію на фронті. У масштабах усієї лінії бойових дій подібні паузи залишаються радше формальністю, ніж фактором, який визначає розвиток подій.

Не менш важливим є і питання безпеки для самої Росії. Після ударів, які показали, що уразливими можуть бути не лише прикордонні райони, а й глибокий тил, організація масових заходів і військових парадів стала значно складнішою.

"Тут завжди є додаткові суттєві ризики для Путіна. Це стосується і Москви, і інших міст", – сказав військовий оглядач.

Саме тому потенційні заяви про перемир’я у цей період виглядають швидше як спроба зафіксувати контрольовану ситуацію на час чутливої для Кремля дати, ніж як крок до мирного врегулювання.

Також Давид Шарп пояснив, чому західні партнери України продовжують обережно реагувати на удари по території Росії. На його перконання,їхня позиція не нова — вона формувалася роками і залишається спільною як для США, так і для європейських країн.

Йдеться передусім про страх перед неконтрольованою ескалацією. Захід намагається уникати кроків, які можуть спровокувати різке загострення протистояння з ядерною державою, навіть якщо це обмежує дії України на полі бою. Подібна логіка вже проявлялася, зокрема, у питаннях ударів по російській нафтовій інфраструктурі. У таких випадках Київ змушений зважати не лише на власні військові потреби, а й на реакцію союзників, які остерігаються економічних наслідків, зокрема зростання світових цін на нафту.

"Не вголос, наскільки я розумію, різні країни просили Україну цього не чіпати. Нафта подорожчає. Вона і так дорожчає через події в Перській затоці, а тут ще й українські удари. Ось вам типовий підхід", — пояснив експерт.

У підсумку Україна опиняється у ситуації, коли кожне рішення потребує складного балансу між військовою доцільністю і збереженням підтримки партнерів. І, з огляду на нинішню динаміку, такі обмеження та сигнали з боку Заходу, ймовірно, залишатимуться актуальними й надалі.

Нагадаємо, що напередодні Великодня російськи диктатор Володимир Путін оголосив "перемир'я", яке за планом мало діяти з з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.

Однак, як зауважили в Генштабі протягом оголошеного російською владою "перемир'я" ворожі війська продовжували використовувати дрони та проводити наступальні дії на лінії фронту. Зокрема, з початку режиму припинення вогню зафіксовано 10 721 порушення з боку противника.