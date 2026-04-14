"Результат оказался неожиданным": двое бойцов ВСУ взяли в плен восьмерых россиян (видео)

Двое бойцов 1-ого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло взяли в плен восьмерых российских оккупантов.

Перед сдачей в плен россияне открывали огонь в сторону украинских защитников, что зафиксировано на видео, обнародованном 1 ОШП.

"Когда враг пытался просочиться в нашу полосу, результат оказался для него неожиданным: двое штурмовиков взяли в плен восьмерых захватчиков", — говорится в подписи к видео.

В результате разведки украинские защитники обнаружили возможное проникновение врага в полосу их ответственности.

Группа украинских штурмовиков в количестве двух человек двигалась в направлении блиндажей, где прятались российские оккупанты. Приблизившись к ним они отработали в соответствии с командованием слаженно действия по зачистке вражеского блиндажа.

На видео зафиксировано, как украинские военные призывали противников выйти из блиндажа, однако те в ответ открывали огонь.

Однако впоследствии оккупанты начали вылезать, чтобы сдаться в плен ВСУ.

В штурмовом полку отмечают, что такое количество россиян удалось взять в плен благодаря слаженным и правильным действиям украинских защитников.

"Это реальный пример четкого взаимодействия разведки, командиров и стального характера бойцов батальона", — отметили в 1 ОШП.

