"Результат виявився неочікуваним": двоє бійців ЗСУ взяли у полон вісьмох росіян (відео)

Двоє бійців 1-ого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла взяла у полон вісьмох російських окупантів.

Перед здачею у полон росіяни відкривали вогонь у бік українських захисників, що зафіксовано на відео, оприлюдненому 1 ОШП.

"Коли ворог намагався просочитися у нашу смугу, результат виявився для нього неочікуваним: двоє штурмовиків взяли в полон вісьмох загарбників", — йдеться у підписі до відео.

В результаті розвідки українські захисники виявили можливе проникнення ворога в смугу їхньої відповідальності.

Група українських штурмовиків в кількості двох осіб рухалася в напрямку бліндажів, де ховалися російські окупанти. Наблизившись до них вони відпрацювали відповідно з командуванням злагоджено дії з зачистки ворожого бліндажа.

На відео зафіксовано, як українські військові закликали противників вийти з бліндажа, проте ті у відповідь відкривали вогонь.

Однак згодом окупанти почали вилазити, щоб здатися в полон ЗСУ.

В штурмовому полку зазначають, що таку кількість росіян вдалося взяти в полон завдяки злагодженим та правильним діям українських захисників.

"Це реальний приклад чіткої взаємодії розвідки, командирів і сталевого характеру бійців батальйону", — наголосили в 1 ОШП.

Нагадаємо, 13 квітня в Україні з'явився спецпосол з питань військовополонених та зниклих безвісти.

Фокус також писав про те, як росіяни розстріляли чотирьох полонених бійців ЗСУ.