15 апреля 1952 года состоялся первый полет B-52 Stratofortress: самолет "Судного дня" для ядерного возмездия

15 апреля 1952 года с аэродрома в Сиэтле впервые взлетел бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress, который в течение следующих 70 лет использовала армия Соединенных Штатов Америки. Самолет способен нести ядерное оружие и первым облетел земной шар, не приземляясь. Чем особенный стратегический бомбардировщик США и как его используют в начале 21 века, через 30 лет после завершения Холодной войны?

Первый стратегический бомбардировщик YB-52 Stratofortress взлетел с аэродрома Boeing Field в Сиэтле и приземлился на авиабазе Ларсон в городе Мозес-Лейк, штат Вашингтон, рассказала компания-производитель. В кабине самолета находились двое американских военных — пилот-испытатель Элвин М. "Текс" Джонстон и второй пилот подполковник Гай Таунсенд. На видео хроники, снятом 15 апреля 1952 года, видим гигантский летающий аппарат с размахом крыльев 56 метров, вокруг которого суетятся едва заметные люди. Колеса — вдвое больше роста работников. На видео — моменты взлета в Сиэтле и приземления в Ларсоне: сзади — парашют, который помог самолету тормозить. Фокус собрал информацию из исторических и профильных порталов о первом полете Boeing B-52 Stratofortress 15 апреля 1952 года и о том, как этот бомбардировщик используют в 2026 году.

Авиация США — хроника первого полета Boeing B-52 Stratofortress 15 апреля 1952 года

Компания Boeing создала два прототипа. Первый, XB-52 Stratofortress, попытались испытать осенью 1951 года, но самолет не взлетел. Второе испытание с YB-52 Stratofortress стало успешным.

Самолет Boeing B-52 Stratofortress создали для армии США, поскольку разгоралась Холодная война, Москва получила ядерную бомбу и в Вашингтоне искали возможность доставить собственное ядерное оружие для удара по СССР-России. Для этого построили бомбардировщик с восемью турбореактивными двигателями на 56-метровых крыльях: максимальный вес оружия, которое он может нести, — 30 тыс. кг. Первые версии B-52 имели дальность 8 тыс. км, а впоследствии она выросла и самолет мог находиться в воздухе без дозаправки около 30 часов.

После испытаний 15 апреля 1952 года прошло три года и с 1955 года B-52 стал на вооружение армии США. Ориентировочное количество самолетов, выпущенных в течение 10 лет, — более 740 ед. Главная миссия стратегического бомбардировщика, который еще называли "самолетом Судного дня", — это сброс ядерных бомб на РФ в случае войны. Они провели сотни часов, выполняя воздушное патрулирование в ожидании команды на удар, который так и не получили. В 1957 году Boeing установила мировой рекорд — три B-52B облетели землю за 47 часов.

Авиация США — как выглядит самолет Boeing B-52 Stratofortress

Основные характеристики Boeing B-52 Stratofortress:

вооружение — четыре пулемета калибра 12,7 мм в хвосте плюс до 27 200+ кг обычных или ядерных бомб;

двигатели — восемь Pratt & Whitney J57 тягой по 53,8 кН каждый;

максимальная скорость — 1027 км/ч;

дальность полета — 13 415 км без дозаправки;

потолок — 15 050 метров;

размах крыльев — 56,4 метра;

размеры — длина 47,7 м, высота 14,7 м;

вес — максимум 204 000 кг.

Авиация США — детали использования B-52 Stratofortress

В течение 70 лет Boeing B-52 Stratofortress активно использовался в спецоперациях, которые проводили США. Например, во время войны во Вьетнаме (1965–1972 годы), в Персидском заливе (1991), войны в Югославии (1999), в Афганистане (2001–2021), в Ираке (2003), против ИГИЛ в Сирии и Ираке (2014–2019). Кроме того, их также использовали во время войны в Иране в феврале–марте 2026 года.

Между тем в 2024 году появилась статья военного аналитика Питера Сучиу, который объяснил, почему B-52 Stratofortress до сих пор на вооружении в армии США и почему его не заменит новая модель. По мнению аналитика, слишком дорого восстанавливать линии, а новые аналогичные модели не нужны, поскольку старый 70-летний самолет вполне справляется с возложенными на него задачами.

Самолеты РФ и B-52 Stratofortress

СССР, а затем РФ, использовали самолеты, похожие на B-52 Stratofortress, — речь идет о стратегических бомбардировщиках Ту-95 (дальность до 15 тыс. км, вес оружия до 21 тонны, с 1952 года), Т-160 (14 тыс. км, 45 тонн, 1981). Впрочем, суммарное количество этих самолетов в девять раз меньше запаса США: 80 против 740.

Отметим, Фокус писал о других военных самолетах США, которые привлекают внимание скоростью и боевыми возможностями. В частности, речь шла об истребителе F-15E, который может разогнаться на 2,5 Маха за 4 секунды. При этом в течение 45 лет эксплуатации Вашингтон не потерял ни одного такого самолета вплоть до событий в Иране, когда в течение одного часа упало сразу три истребителя.

Напоминаем, США во время войны в Иране в марте 2026 года потеряли самолет-заправщик и несколько истребителей F-15. Кроме того, американцы устроили масштабную операцию, чтобы отыскать пилотов, которые упали на территории Ирана.