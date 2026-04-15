15 квітня 1952 відбувся перший політ B-52 Stratofortress: літак "Судного дня" для ядерної відплати

15 квітня 1952 року з аеродрому у Сіетлі вперше злетів бомбардувальник Boeing B-52 Stratofortress, який протягом наступних 70 років використовувала армія Сполучених Штатів Америки. Літак здатен нести ядерну зброю і першим облетів земну кулю, не приземляючись. Чим особливий стратегічний бомбардувальник США та як його використовують на початку 21 століття, через 30 років після завершення Холодної війни?

Перший стратегічний бомбардувальник YB-52 Stratofortress злетів з аеродрому Boeing Field у Сієтлі та приземлися на авіабазі Ларсон у місті Мозес-Лейк, штат Вашингтон, розповіла компанія-виробник. У кабіні літака перебували двоє американських військових — пілот-випробувач Елвін М. "Текс" Джонстон та другий пілот підполковник Гай Таунсенд. На відео хроніки, знятому 15 квітня 1952 року, бачимо гігантський літальний апарат з розмахом крил 56 метрів, навколо якого метушаться ледь помітні люди. Колеса — удвічі більші зросту працівників. На відео — моменти злету в Сієтлі та приземлення у Ларсоні: позаду — парашут, який допоміг літаку гальмувати. Фокус зібрав інформацію з історичних та профільних порталів про перший політ Boeing B-52 Stratofortress 15 квітня 1952 року та про те, як цей бомбардувальник використовують у 2026 році.

Авіація США — хроніка першого польоту Boeing B-52 Stratofortress 15 квітня 1952 року

Компанія Boeing створила два прототипи. Перший, XB-52 Stratofortress, спробували випробувати восени 1951 року, але літак не злетів. Друге випробування з YB-52 Stratofortress стало успішним.

Літак Boeing B-52 Stratofortress створили для армії США, оскільки розгорялась Холодна війна, Москва отримала ядерну бомбу й у Вашингтоні шукали можливість доставити власну ядерну зброю для удару по СРСР-Росії. Для цього збудували бомбардувальник з вісьмома турбореактивними двигунами на 56-метрових крилах: максимальна вага зброї, яку він може нести — 30 тис. кг. Перші версії B-52 мали дальність 8 тис. км, а згодом вона зросла і літак міг перебувати у повітрі без дозаправлення приблизно 30 год.

Після випробувань 15 квітня 1952 року пройшло три роки й з 1955 року B-52 став на озброєння армії США. Орієнтовна кількість літаків, випущених протягом 10 років — понад 740 од. Головна місія стратегічного бомбардувальника, який ще називали "літаком Судного дня", — це скидання ядерних бомб на РФ у випадку війни. Вони провели сотні годин, виконуючи повітряне патрулювання в очікуванні команди на удар, який так і не отримали. У 1957 році Boeing встановила світовий рекорд — три B-52B облетіли землю за 47 годин.

Авіація США — як виглядає літак Boeing B-52 Stratofortress

Основні характеристики Boeing B-52 Stratofortress:

озброєння — чотири кулемети калібру 12,7 мм у хвості плюс до 27 200+ кг звичайних або ядерних бомб;

двигуни — вісім Pratt & Whitney J57 тягою по 53,8 кН кожен;

максимальна швидкість — 1027 км/год;

дальність польоту — 13 415 км без дозаправлення;

стеля — 15 050 метрів;

розмах крил — 56,4 метра;

розміри — довжина 47,7 м, висота 14,7 м;

вага — максимум 204 000 кг.

Авіація США — деталі використання B-52 Stratofortress

Протягом 70 років Boeing B-52 Stratofortress активно використовувався у спецопераціях, які проводили США. Наприклад, під час війни у В'єтнамі (1965–1972 роки), у Перській затоці (1991), війни у Югославії (1999), в Афганістані (2001–2021), в Іраку (2003), поти ІДІЛ в Сирії та Іраку (2014–2019). Крім того, їх також використовували під час війни в Ірані у лютому–березні 2026 року.

Тим часом у 2024 році з'явилась стаття військового аналітика Пітера Сучіу, який пояснив, чому B-52 Stratofortress досі на озброєнні в армії США та чому його не замінить новіша модель. На думку аналітика, надто дорого відновлювати лінії, а нові аналогічні моделі не потрібні, оскільки старий 70-річний літак цілком справляється з покладеними на нього завданнями.

Літаки РФ та B-52 Stratofortress

СРСР, а потім РФ, використовували літаки, схожі на B-52 Stratofortress, — ідеться про стратегічні бомбардувальники Ту-95 (дальність до 15 тис. км, вага зброї до 21 тонни, з 1952 року), Т-160 (14 тис. км, 45 тонн, 1981). Втім, сумарна кількість цих літаків у дев'ять разів менша, ніж запас США: 80 проти 740.

Зазначимо, Фокус писав про інші військові літаки США, які привертають увагу швидкістю та бойовими можливостями. Зокрема, ішлося про винищувач F-15E, який може розігнатись на 2,5 Маха за 4 секунди. Водночас протягом 45 років експлуатації Вашингтон не втратив жодного такого літака аж до подій в Ірані, коли протягом однієї години упало відразу три винищувачі.

Нагадуємо, США під час війни в Ірані у березні 2026 року втратили літак-заправник та кілька винищувачів F-15. Крім того, американці влаштували масштабну операцію, щоб відшукати пілотів, які упали на території Ірану.