Запустили "процесс бурления": Тимочко объяснил, как успехи ВСУ на фронте влияют на настроения в РФ

Успехи украинских военных на фронте все ощутимее влияют не только на ситуацию на поле боя, но и на внутренние настроения в России. В частности, потеря оккупированных территорий подрывает веру российского общества в победу и провоцирует рост недовольства внутри страны.

Как рассказал председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко в эфире Radio NV, продвижение украинских сил и возвращение контроля над территориями непосредственно влияют на настроения внутри российского общества. Прежде всего, по его словам, речь идет о разрушении той логики, которая долгое время объясняла россиянам смысл этой войны. Ведь когда вместо обещанных "побед" появляются потери и отступления, исчезает понимание, ради чего вообще стоит рисковать жизнью. Особенно это касается тех, кто рассматривал войну как способ заработка или социального подъема.

В то же время, как отмечает Тимочко, наиболее заметные изменения происходят именно на уровне общественных настроений. В России все сложнее скрывать реальное положение дел, и даже лояльные к власти военные блогеры вынуждены признавать проблемы на фронте. Это лишь усиливает внутреннее напряжение и формирует так называемое "бурление" внутри российского общества.

"Но это прежде всего влияет на российское общество, которое поддерживает эту войну. Теряется сама причинно-следственная логика, исчезает понимание, зачем идти воевать, если ты можешь погибнуть и одновременно потерять все, что якобы добывал для кого-то. Это уже не выглядит как очевидная перспектива. Если же говорить об отступлении противника с наших территорий, то на этом акцентируют и российские военкоры — там фактически происходит процесс внутреннего бурления и роста недовольства", — пояснил военный.

Кроме того, эксперт отмечает: российская система в значительной степени держится на деньгах и пропаганде. Впрочем, именно пропагандистский механизм постепенно дает сбой. Когда заявления об успехах не соответствуют реальности, это болезненно бьет по доверию к власти и разрушает выстроенную информационную картину.

"Рушится вся выстроенная система российской пропаганды, и это для них очень болезненно. Почему? Потому что Россия держится не только на деньгах, но и в значительной степени на пропаганде — и когда она перестает работать, это создает серьезные проблемы. Для нас это, безусловно, имеет большое значение, ведь появляется четкое понимание: каждый клочок территории, потерянный в боях, можно вернуть. И это дает мощный психологический заряд и поддержку — как военным, так и гражданским", — добавил он.

В то же время для Украины такие события имеют противоположный эффект. Каждое успешное наступление и каждый возвращенный населенный пункт становятся доказательством того, что ситуация не безвыходная. Это укрепляет веру как среди военных, так и среди гражданских, добавляя уверенности в собственных силах.

Более того, попытки навязать украинцам мысль о якобы "тупике" войны или постоянных поражениях не достигают цели. Как подчеркивает Тимочко, реальные успехи на фронте формируют дополнительную мотивацию, усиливают боевой дух и стимулируют дальнейшее сопротивление врагу.

"Это хорошо понимают и сами бойцы: когда они переходят в наступление и достигают результата, это добавляет азарта, усиливает мотивацию и дает дополнительный стимул для противодействия врагу — в том числе и на ментальном уровне. Если же говорить чисто о военном аспекте, то это свидетельствует об эффективности наших решений — как в применении оружия, так и в тактике и стратегии, которые мы формируем и используем. И это чрезвычайно важно. Я не хотел бы сейчас переходить в политическую плоскость, ведь это уже отдельная дискуссия. Впрочем, если говорить именно об освобождении украинских территорий, то это является неоспоримым показателем успеха", — рассказал Тимочко в эфире.

До этого Фокус писал, что Россия планирует оккупировать так называемый пояс городов-крепостей, который включает в себя Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск Донецкой области.

Однако, как пишет издание Welt, даже при благоприятном для Москвы развитии событий полный захват Донецкой области возможен не ранее августа 2027 года, с большими потерями для РФ.