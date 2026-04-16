Запустили "процес бурління": Тимочко пояснив, як успіхи ЗСУ на фронті впливають на настрої в РФ

Успіхи українських військових на фронті дедалі відчутніше впливають не лише на ситуацію на полі бою, а й на внутрішні настрої в Росії. Зокрема, втрата окупованих територій підриває віру російського суспільства у перемогу та провокує зростання невдоволення всередині країни.

Як розповів голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Іван Тимочко в ефірі Radio NV, просування українських сил і повернення контролю над територіями безпосередньо впливають на настрої всередині російського суспільства. Насамперед, за його словами, мова йде про руйнування тієї логіки, яка тривалий час пояснювала росіянам сенс цієї війни. Адже коли замість обіцяних "перемог" з’являються втрати і відступи, зникає розуміння, заради чого взагалі варто ризикувати життям. Особливо це стосується тих, хто розглядав війну як спосіб заробітку або соціального підйому.

Водночас, як зазначає Тимочко, найбільш помітні зміни відбуваються саме на рівні суспільних настроїв. У Росії дедалі складніше приховувати реальний стан справ, і навіть лояльні до влади воєнні блогери змушені визнавати проблеми на фронті. Це лише підсилює внутрішню напругу та формує так зване "бурління" всередині російського суспільства.

"Але це передусім впливає на російське суспільство, яке підтримує цю війну. Втрачається сама причинно-наслідкова логіка, зникає розуміння, навіщо йти воювати, якщо ти можеш загинути і водночас втратити все, що нібито здобував для когось. Це вже не виглядає як очевидна перспектива. Якщо ж говорити про відступ противника з наших територій, то на цьому акцентують і російські воєнкори — там фактично відбувається процес внутрішнього бурління та зростання невдоволення", — пояснив військовий.

Крім того, експерт наголошує: російська система значною мірою тримається на грошах і пропаганді. Втім, саме пропагандистський механізм поступово дає збій. Коли заяви про успіхи не відповідають реальності, це болісно б’є по довірі до влади і руйнує вибудувану інформаційну картину.

"Руйнується вся вибудувана система російської пропаганди, і це для них дуже болісно. Чому? Тому що Росія тримається не лише на грошах, а й значною мірою на пропаганді — і коли вона перестає працювати, це створює серйозні проблеми. Для нас це, безумовно, має велике значення, адже з’являється чітке розуміння: кожен клаптик території, втрачений у боях, можна повернути. І це дає потужний психологічний заряд та підтримку — як військовим, так і цивільним", — додав він.

Водночас для України такі події мають протилежний ефект. Кожен успішний наступ і кожен повернутий населений пункт стають доказом того, що ситуація не є безвихідною. Це зміцнює віру як серед військових, так і серед цивільних, додаючи впевненості у власних силах.

Ба більше, спроби нав’язати українцям думку про нібито "глухий кут" війни або постійні поразки не досягають мети. Як підкреслює Тимочко, реальні успіхи на фронті формують додаткову мотивацію, підсилюють бойовий дух і стимулюють подальший опір ворогу.

"Це добре розуміють і самі бійці: коли вони переходять у наступ і досягають результату, це додає азарту, підсилює мотивацію та дає додатковий стимул для протидії ворогу — зокрема й на ментальному рівні. Якщо ж говорити суто про військовий аспект, то це свідчить про ефективність наших рішень — як у застосуванні зброї, так і в тактиці та стратегії, які ми формуємо й використовуємо. І це надзвичайно важливо. Я не хотів би зараз переходити в політичну площину, адже це вже окрема дискусія. Втім, якщо говорити саме про звільнення українських територій, то це є беззаперечним показником успіху", — розповів Тимочко в ефірі.

До цього Фокус писав, що Росія планує окупувати так званий пояс міст-фортець, який включає в себе Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ Донецької області.

Однак, як пише видання Welt, навіть за сприятливого для Москви розвитку подій повне захоплення Донецької області можливе не раніше серпня 2027 року, із великими втратами для РФ.