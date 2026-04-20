Россияне атаковали "Шахедами" Бровары и Харьков: есть пострадавшие, что известно

В ночь на 20 апреля россияне атаковали Украину ударными беспилотниками. Под вражеской атакой оказались Броварской район Киевской области и Харьков.

В результате вражеского обстрела известно о пострадавших и разрушениях. Фокус собрал все, что известно о ночной атаке россиян.

Атака на Киевскую область

Около 03:00 часов в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских "Шахедов". Мониторинговые каналы и Воздушные силы предупреждали о движении вражеских БпЛА в направлении столицы и Броваров.

Впоследствии в сети сообщили о звуках взрывов в Броварах на фоне вражеского обстрела.

Председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник впоследствии рассказал о первых последствиях российской атаки на регион. По его данным, под ударом оказался Броварской район Киевской области.

Там в результате атаки повреждены по меньшей мере два частных жилых дома. Также ранения получил мужчина 1974 года рождения — его направили в медицинское учреждение.

Местные каналы также писали о перебоях со светом в Броварах. Также рассказывают, что в городе якобы поднялся пожар.

Атака на Харьков

Также ночью ВС РФ атаковали беспилотниками Харьков. Городской голова Игорь Терехов около 04:20 часов сообщил, что под ударом россиян оказался Основянский район города.

Через несколько минут мэр информировал, что в результате обстрела известно о по меньшей мере двух пострадавших. Другие данные о последствиях вражеского обстрела уточняются.

Напомним, в ночь на 19 апреля ВС РФ массированно атаковали "Шахедами" Чернигов: пострадали жилые дома, медицинское учреждение и учебное заведение.

Также накануне россияне атаковали Одесскую область беспилотниками, попав по порту.