Росіяни атакували "Шахедами" Бровари і Харків: є постраждалі, що відомо

У ніч на 20 квітня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками. Під ворожою атакою опинилися Броварський район Київської області та Харків.

Внаслідок ворожого обстрілу відомо про постраждалих та руйнування. Фокус зібрав усе, що відомо про нічну атаку росіян.

Атака на Київщину

Близько 03:00 години у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу російських "Шахедів". Моніторингові канали та Повітряні сили попереджали про рух ворожих БпЛА у напрямку столиці та Броварів.

Згодом у мережі повідомили про звуки вибухів у Броварах на тлі ворожого обстрілу.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник згодом розповів про перші наслідки російської атаки на регіон. За його даними, під ударом опинився Броварський район Київщини.

Там внаслідок атаки пошкоджені щонайменше два приватних житлових будинки. Також поранень зазнав чоловік 1974 року народження — його направили до медичного закладу.

Місцеві канали також писали про перебої зі світлом у Броварах. Також розповідають, що у місті нібито здійнялася пожежа.

Атака на Харків

Також уночі ЗС РФ атакували безпілотниками Харків. Міський голова Ігор Терехов близько 04:20 години повідомив, що під ударом росіян опинився Основ'янський район міста.

Через кілька хвилин мер інформував, що внаслідок обстрілу відомо про щонайменше двох постраждалих. Інші дані щодо наслідків ворожого обстрілу уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 19 квітня ЗС РФ масовано атакували "Шахедами" Чернігів: постраждали житлові будинки, медична установа та заклад освіти.

Також напередодні росіяни атакували Одещину безпілотниками, поціливши по порту.