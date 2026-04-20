"Полуокружение" Сум и прорыв на километры: приблизятся ли ВС РФ к областному центру

Реальная глубина продвижения Вооруженных сил Российской Федерации в Сумской области составляет 3-4 км, говорится в заявлении командования Группировки объединенных сил. Чтобы добраться до Сум от новой точки прорыва, россиянам придется преодолеть еще 35 км и поэтому не будет никакого полуокружения областного центра, о котором начали говорить медиа. Какие оценки военных и аналитиков по ситуации на Сумщине, где в апреле ВС РФ прорвались в новых двух-трех точках?

Российские подразделения несколько месяцев подряд пытались продвинуться на Сумском направлении, и все, чего они достигли, — это прорыва между селами Мирополье и Грабовское, говорится в заметке командования в Telegram-канале. Военные заверили, что держат оборону и поэтому нет "перспектив "окружения города с востока". Также уточняется, что ВС РФ должны пройти 35 км от только что занятых участков до окраин Сум: темп продвижения противника и действия Сил обороны делают невозможной такую перспективу.

Заявление Группировки объединенных сил появилось днем 20 апреля, через несколько часов после информации в медиа об угрозе для Сум. Отмечается, что россияне пытаются инфильтроваться на украинскую территорию, но их вовремя обнаруживают и обезвреживают.

Наступление на Сумы — что говорят аналитики

Аналитики проекта DeepState также отреагировали на возможные угрозы в Сумской области и на "полуокружения Сум". В заметке, которая появилась днем 20 апреля, они заверили, что такой угрозы нет, а они следят за ситуацией и видят, что происходит на самом деле. Среди прочего, рассказали об отражении штурма ВС РФ, которое состоялось на участке 21 ОМБр и 71 ОАеМБр в южной части региона (относительно Сум). Выяснилось, что россияне использовали легкую и тяжелую технику, а после атаки ситуация не изменилась. По мнению аналитиков, россияне накапливают силы в приграничье, но имеют целью создать так называемую "Буферную зону", и на данном этапе важно не позволять глубоких прорывов ВС РФ, говорится в заметке.

На карте DeepState обозначены два больших участка к северу и к востоку от Сум — это красные зоны, в которых закрепились россияне. В то же время, заметны до пяти едва заметных отрезков границы, на которые ВС РФ сумели инфльтроваться и закрепиться.

Ситуация под Сумами — детали

Отметим, утром 20 апреля военная журналистка Юлия Кириенко-Меринова написала в Telegram о возможности полуокружения Сум. Указывается, что россияне прорвались в четырех точках в зоне ответственности двух бригад и могут попытаться продвигаться в сторону областного центра с севера и востока. Тогда же появилась реакция начальника ЦПД СНБО Андрея Коваленко, который отметил, что ВСУ держат оборону.

Напоминаем, 10 марта командующий СОУ Михаил Драпатий объяснил, зачем ВС РФ "откусывают" приграничные украинские села на границе областей.