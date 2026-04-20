"Напівоточення" Сум та прорив на кілометри: чи наблизяться ЗС РФ до обласного центру

Реальна глибина просування Збройних сил Російської Федерації у Сумській області становить 3-4 км, йдеться у заяві командування Угрупування об'єднаних сил. Щоб дістатися Сум від нової точки прориву, росіянам доведеться подолати ще 35 км, і тому не буде жодного півоточення обласного центру, про який почали говорити медіа. Які оцінки військових та аналітиків щодо ситуації на Сумщині, де у квітні ЗС РФ прорвалися у нових двох-трьох точках?

Російські підрозділи кілька місяців поспіль намагались просунутись на Сумському напрямку, і все, чого вони досягли, — це прориву між селами Миропілля та Грабовське, ідеться у дописі командування у Telegram-каналі. Військові запевнили, що тримають оборону і тому немає "перспектив "оточення міста зі сходу". Також уточнюється, що ЗС РФ мають пройти 35 км від щойнозайнятих ділянок до околиць Сум: темп просування противника та дії Сил оборони роблять неможливою таку перспективу.

Заява Угрупування об'єднаних сил з'явилось вдень 20 квітня, через кілька годин після інформації у медіа про загрозу для Сум. Наголошується, що росіяни намагаються інфільтруватись на українську територію, але їх вчасно виявляють та знешкоджують.

Наступ на Суми — що кажуть аналітики

Аналітики проєкту DeepState також відреагували на можливі загрози в Сумській області та на "напівоточення Сум". У дописі, який з'явився вдень 20 квітня, вони запевнили, що такої загрози немає, а вони стежать за ситуацією і бачать, що відбувається насправді. Серед іншого, розповіли про відбиття штурму ЗС РФ, яке відбулось на ділянці 21 ОМБр та 71 ОАеМБр у південній частині регіону (відносно ум). З'ясувалось, що росіяни використовували легку та важку техніку, а після атаки ситуація не змінилась. На думку аналітиків, росіяни накопичують сили у прикордонні, але мають на меті створити так звану "Буферну зону", і на даному етапі важливо не дозволяти глибоких проривів ЗС РФ, ідеться у дописі.

На карті DeepState позначено дві великі ділянки на північ та на схід від Сум — це червоні зони, в яких закріпились росіяни. Водночас, помітні до п'яти ледь помітних відтинки кордону, на які ЗС РФ зуміли інфльтруватись та закріпитись.

Фото: DeepState

Ситуація під Сумами — деталі

Зазначимо, зранку 20 квітня воєнна журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова написала у Telegram про можливість напівоточення Сум. Вказується, що росіяни прорвались у чотирьох точках у зоні відповідальності двох бригад і можуть спробувати просуватись у бік обласного центру з півночі та сходу. Тоді ж з'явилась реакція начальника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, який наголосив, що ЗСУ тримають оборону.

Нагадуємо, 10 березня командувач СОУ Михайло Драпатий пояснив, навіщо ЗС РФ "відкушують" прикордонні українські села на межі областей.