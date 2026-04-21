Россияне атаковали Сумы "Шахедами": повреждены жилые дома и медучреждение (видео)

В ночь на 21 апреля российские оккупанты нанесли массированный удар по Сумах, в результате чего в городе вспыхнули пожары и повреждены жилые дома.

Только в одном Заречном районе Сум зафиксировано 5 попаданий, сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь.

"В одной из придомовых территорий Заречного района зафиксировано более 5 попаданий. Выбиты окна в жилых домах, горят автомобили", — написал Кобзарь.

Он уточнил, что также зафиксировано попадание в крышу одного из учреждений здравоохранения.

Председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров подтвердил, что российские беспилотники попали в жилой сектор.

"Повреждены многоэтажки, гражданские машины. Еще один БпЛА попал на территорию лечебного учреждения", — отметил Григоров.

Відео дня

Также на удар по Сумах отреагировал начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

"В результате массированного вражеского удара БпЛА повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры и гражданские автомобили в Заречном районе Сум. На месте попаданий поднялся пожар", — написал Кривошеенко.

В то же время в местных пабликах появились видео с моментом удара "Шахеда" по Сумах.

На момент публикации материала, информация о пострадавших в результате российской атаки на Сумы уточнялась.

