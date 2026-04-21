Росіяни атакували Суми "Шахедами": пошкоджені житлові будинки та медзаклад (відео)

У ніч на 21 квітня російські окупанти завдали масованого удару по Сумах, внаслідок чого у місті спалахнули пожежі та пошкоджені житлові будинки.

Лише в одному Зарічному районі Сум зафіксовано 5 влучань, повідомив виконувач обов'язкві міського голови Сум Артем Кобзар.

"В одній із прибудинкових територій Зарічного району зафіксовано понад 5 влучань. Вибито вікна у житлових будинках, палають автомобілі", — написав Кобзар.

Він уточнив, що також зафіксовано влучання в дах одного із закладів охорони здоров’я.

Голова Сумської обласеної військової адміністрації Олег Григоров підтвердив, що російські безпілотники поцілили в житловий сектор.

"Пошкоджені багатоповерхівки, цивільні автівки. Ще один БпЛА влучив на територію лікувального закладу", — зазначив Григоров.

Також на удар по Сумах відреагував начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Внаслідок масованого ворожого удару БпЛА пошкоджені багатоповерхівки, обʼєкти інфраструктури та цивільні автівки у Зарічному районі Сум. На місці влучань здійнялася пожежа", — написав Кривошеєнко.

Водночас у місцевих пабліках з'явились відео з моментом удару "Шахеда" по Сумах.

На момент публікації матеріалу, інформація щодо постраждалих внаслідок російської атаки на Суми уточнювалась.

Нагадаємо, 20 квітня РФ вдарила дроном по райвідділку поліції у Чернігівській області.

Фокус також писав про те, що в одному з міст на Сумщині діти навчаються тільки під землею через постійні обстріли росіян.