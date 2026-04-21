Россия атаковала Сумы и центр Харькова: есть пострадавшие и разрушения

В Сумах травмы получили шесть человек, также есть попадание в медучреждение. В Харькове взрыв прогремел в центре города.

В Нацполиции Сумской области сообщили, что в ночь на 21 апреля враг атаковал мирное население и гражданскую инфраструктуру областного центра. Сразу несколько ударов пришлось по спальному району.

По предварительным данным, в результате ударов повреждены жилые дома: выбиты окна, возникли возгорания транспортных средств.

Сейчас уже известно о по меньшей мере 6 пострадавших, среди которых 17-летний ребенок. Данные о других пострадавших уточняются. Объемы нанесенных разрушений устанавливаются.

Также полицейские зафиксировали факт попадания в крышу одного из медицинских учреждений. Территорию обследуют профильные службы.

Атака на Харьков — россияне бьют дронами по городу

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне атаковали город дронами с вечера 20 апреля. Обстрел не прекращался и ночью. В Основянском районе от удара дрона пострадали три человека, повреждены частные дома. Также зафиксировано падение дрона в Холодногорском районе.

Уже под утро 21 апреля враг атаковал центр Харькова.

"Враг нанес удар по центру города — в Шевченковском районе зафиксировано попадание боевого дрона в административное здание. Относительно пострадавших — уточняем", — сообщил Терехов около семи утра.

Напомним, часть жителей Ривне вечером 20 апреля осталась без электроэнергии в результате аварии, которая произошла в городе.

Фокус также писал о том, что в одном из городов на Сумщине дети учатся только под землей из-за постоянных обстрелов россиян.