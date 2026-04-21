Росія атакувала Суми та центр Харкова: є постраждалі та руйнування

У Сумах травми отримали шестеро людей, також є влучання у медзаклад. В Харкові вибух пролунав в центрі міста.

У Нацполіції Сумської області повідомили, що в ніч на 21 квітня ворог атакував мирне населення та цивільну інфраструктуру обласного центру. Одразу декілька ударів прийшлося по спальному району.

За попередніми даними, внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки: вибито вікна, виникли займання транспортних засобів.

Наразі вже відомо про щонайменше 6 постраждалих, серед яких 17-річна дитина. Дані щодо інших потерпілих уточнюються. Обсяги завданих руйнувань встановлюються.

Також поліцейські зафіксували факт влучання в дах одного із медичних закладів. Територію обстежують профільні служби.

Атака на Харків – росіяни б'ють дронами по місту

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували місто дронами з вечора 20 квітня. Обстріл не припинявся і вночі. В Основ'янському районі від удару дрона постраждали троє людей, пошкоджені приватні будинки. Також зафіксовано падіння дрона в Холодногірському районі.

Вже під ранок 21 квітня ворог атакував центр Харкова.

"Ворог завдав удару по центру міста - у Шевченківському районі зафіксовано влучання бойового дрону в адміністративну будівлю. Щодо постраждалих – уточнюємо", - повідомив Терехов близько сьомої ранку.

