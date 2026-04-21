"Путин отвлекает ВСУ от Донбасса": что стоит за попытками российского давления в Сумской области

Российские войска продолжают давить на нескольких участках фронта одновременно, а также не оставляют попытки заставить украинское командование распылять резервы. Отдельное внимание в последнее время привлекает ситуация на севере Украины, в частности в Сумской области, где фиксируется активизация противника и попытки локального продвижения.

Как рассказал генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в комментарии изданию "24 канал", Россия использует ситуацию на других направлениях фронта для отвлечения украинских сил от основного направления боевых действий — Донетчины. По его словам, главная цель таких действий заключается в создании дополнительных угроз, которые заставляют Вооруженные силы Украины реагировать сразу на несколько направлений и таким образом усложняют оборону ключевых рубежей.

В частности, по его мнению, заявления о возможном полуокружении Сум не отражают реального оперативного состояния. Он считает, что речь идет прежде всего об информационном воздействии, направленном на создание впечатления более масштабной угрозы, чем существует фактически. По его словам, Россия стремится заставить Украину перебрасывать резервы на второстепенные участки фронта, ослабляя тем самым основные направления обороны. И все же он считает, что сейчас оснований для реализации сценария окружения города нет.

"Надо уничтожать россиян еще на границе, поскольку была понятна их тактика накопления войск и попытки продвигаться возле нескольких сел. Надо накрывать огнем резервы, а не ждать, когда россияне пойдут в штурм в прифронтовой или пограничной зоне. Однако в целом ситуация под контролем украинских войск даже по созданию буферной зоны", — добавил он.

В то же время военная журналистка Юлия Кириенко рассказала об активизации российских подразделений в Сумской области. По ее информации, противник пытается оказать давление на участке площадью около 300 квадратных километров и создает несколько очагов напряжения. Она также указывает, что активные действия врага начали фиксировать с середины апреля.

Аналитические данные из открытых источников подтверждают наличие локальных изменений на этом участке фронта. В то же время эти изменения не свидетельствуют о глубоком прорыве или существенном изменении оперативной ситуации. Речь идет скорее о попытках расширения зоны боевого влияния в приграничных районах.

Наступление в Сумской области: какая цель врага и сможет ли он реализовать свои планы

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отмечает, что действия российских войск имеют целью растянуть украинскую оборону. По его словам, создание многочисленных очагов напряжения затрудняет управление войсками и заставляет оперативно перераспределять резервы между различными направлениями. Он считает, что таким образом Россия пытается ослабить украинские силы на ключевых участках фронта, в частности в Донецкой области.

Ступак также предполагает, что одна из целей противника заключается в отвлечении внимания от районов Константиновки и Покровско-Мирноградской агломерации, где продолжаются интенсивные боевые действия.

"Действительно, угроза прорыва есть, но надо понимать сколько там находится россиян. Точно это неизвестно. Однако скорее всего задача оккупантов — растянуть ВСУ. Чем больше точек напряжения создается на карте, тем труднее Генштабу реагировать — находить людей, технику, перебрасывать их с других направлений. В то же время россияне смогут продавить оборону Украины на других направлениях", — отметил он

Зато военный эксперт Василий Пехньо отмечает, что основным приоритетом российской армии остается Донецкая область. По его словам, именно там фиксируется наибольшая интенсивность боевых столкновений, тогда как другие направления выполняют вспомогательную роль.

Более того, он уточнил, что активность врагаСумской, Харьковской и Черниговской области используется для рассредоточения украинских сил и создания дополнительной нагрузки на систему обороны. И все же значительная часть заявленных Россией стратегических целей не имеет реальных перспектив реализации в нынешних условиях, поэтому, по его мнению, противник способен осуществлять лишь локальные тактические действия без достижения оперативного прорыва.

Напомним, что реальная глубина продвижения российских войск в Сумской области составляет 3-4 км, тогда как до окраин Сум им необходимо преодолеть еще около 35 км, поэтому заявления о возможном "полуокружении" города не соответствуют фактической оперативной обстановке. Военные и аналитики отмечают, что противник имеет лишь локальные продвижения и пытается накапливать силы у границы, однако Силы обороны контролируют ситуацию и не допускают глубоких прорывов.

До этого Фокус писал, что на границе Сумской области фиксируется усиление ударов управляемыми авиабомбами и активность малых штурмовых групп, что, по словам военврача Юлии Кириенко-Мериновой, создает риски формирования угрозы полуокружения Сум. В то же время в СНБО и украинском командовании отмечают, что противник осуществляет попытки инфильтрации, однако глубокого прорыва вглубь области нет, а Силы обороны удерживают ситуацию под контролем.