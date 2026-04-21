"Путін відволікає ЗСУ від Донбасу": що стоїть за спробами російського тиску на Сумщині, — ЗМІ

Російські війська продовжують тиснути на кількох ділянках фронту одночасно, а також не полишають спроби змусити українське командування розпорошувати резерви. Окрему увагу останнім часом привертає ситуація на півночі України, зокрема в Сумській області, де фіксується активізація противника та спроби локального просування.

Як розповів генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж у коментарі виданню "24 канал", Росія використовує ситуацію на інших напрямках фронту для відволікання українських сил від основного напрямку бойових дій — Донеччини. За його словами, головна мета таких дій полягає у створенні додаткових загроз, які змушують Збройні сили України реагувати одразу на кілька напрямків і таким чином ускладнюють оборону ключових рубежів.

Зокрема, на його думку, заяви про можливе напівоточення Сум не відображають реального оперативного стану. Він вважає, що йдеться передусім про інформаційний вплив, спрямований на створення враження масштабнішої загрози, ніж існує фактично. За його словами, Росія прагне змусити Україну перекидати резерви на другорядні ділянки фронту, послаблюючи тим самим основні напрямки оборони. Та все ж він вважає, що наразі підстав для реалізації сценарію оточення міста немає.

"Треба знищувати росіян ще на кордоні, оскільки була зрозуміла їхня тактика накопичення військ і намагання просуватись біля кількох сіл. Треба накривати вогнем резерви, а не чекати, коли росіяни підуть у штурм у прифронтовій чи прикордонній зоні. Однак у цілому ситуація під контролем українських військ навіть щодо створення буферної зони", — додав він.

Водночас військова журналістка Юлія Кирієнко розповіла про активізацію російських підрозділів у Сумській області. За її інформацією, противник намагається чинити тиск на ділянці площею близько 300 квадратних кілометрів та створює кілька осередків напруги. Вона також вказує, що активні дії ворога почали фіксувати з середини квітня.

Аналітичні дані з відкритих джерел підтверджують наявність локальних змін на цій ділянці фронту. Водночас ці зміни не свідчать про глибокий прорив або суттєву зміну оперативної ситуації. Йдеться радше про спроби розширення зони бойового впливу в прикордонних районах.

Наступ на Сумщині: яка мета ворога та чи зможе він реалізувати свої плани

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначає, що дії російських військ мають на меті розтягнути українську оборону. За його словами, створення численних осередків напруги ускладнює управління військами та змушує оперативно перерозподіляти резерви між різними напрямками. Він вважає, що таким чином Росія намагається послабити українські сили на ключових ділянках фронту, зокрема на Донеччині.

Ступак також припускає, що одна з цілей противника полягає у відволіканні уваги від районів Костянтинівки та Покровсько-Мирноградської агломерації, де тривають інтенсивні бойові дії.

"Дійсно, загроза прориву є, але треба розуміти скільки там перебуває росіян. Достеменно це невідомо. Однак швидше за все завдання окупантів – розтягнути ЗСУ. Чим більше точок напруги створюється на мапі, тим важче Генштабу реагувати – знаходити людей, техніку, перекидати їх із інших напрямків. Водночас росіяни зможуть протискати оборону України на інших напрямках", — зауважив він

Натомість військовий експерт Василь Пехньо наголошує, що основним пріоритетом російської армії залишається Донеччина. За його словами, саме там фіксується найбільша інтенсивність бойових зіткнень, тоді як інші напрямки виконують допоміжну роль.

Ба більше, він уточнив, що активність ворога на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині використовується для розосередження українських сил та створення додаткового навантаження на систему оборони. Та все ж значна частина заявлених Росією стратегічних цілей не має реальних перспектив реалізації в нинішніх умовах, тому, на його думку, противник здатний здійснювати лише локальні тактичні дії без досягнення оперативного прориву.

Нагадаємо, що реальна глибина просування російських військ у Сумській області становить 3–4 км, тоді як до околиць Сум їм необхідно подолати ще близько 35 км, тому заяви про можливе "півоточення" міста не відповідають фактичній оперативній обстановці. Військові та аналітики зазначають, що противник має лише локальні просування та намагається накопичувати сили біля кордону, однак Сили оборони контролюють ситуацію і не допускають глибоких проривів.

До цього Фокус писав, що на кордоні Сумської області фіксується посилення ударів керованими авіабомбами та активність малих штурмових груп, що, за словами воєнкорки Юлії Кирієнко-Мерінової, створює ризики формування загрози напівоточення Сум. Водночас у РНБО та українському командуванні наголошують, що противник здійснює спроби інфільтрації, однак глибокого прориву вглиб області не має, а Сили оборони утримують ситуацію під контролем.