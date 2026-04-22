Авиация ВСУ ударила ракетой по убежищу ВС РФ на линии фронта: руины и "братская могила" (видео)

Авиация Вооруженных сил Украины ударила по тайнику подразделения Вооруженных сил Российской Федерации неподалеку от линии фронта, говорится на видео из соцсетей. В кадр попали задымленные руины укреплений и слышен голос россиянина, который говорит о "братской могиле".

Сообщение с кадрами поражения российских позиций авиацией ВСУ появилось в Telegram-канале Exilenova+ днем 22 апреля. Отмечается, что удачную спецоперацию провели украинские пилоты и разведка, и благодаря их сотрудничеству произошла воздушная атака. На видео видим задымленные обломки, по которым не ясно, какую конфигурацию имело сооружение до попадания. Сила взрыва была достаточно ощутима, поскольку оператор жалуется на жертвы среди личного состава ВС РФ. Дата события не указана, но по безлистным деревьям вокруг может идти о начале весны.

Украинское командование и военные пока не подтвердили удар авиации ВСУ, но в течение предыдущих недель Генштаб и командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди регулярно отчитывались о поражении средств ПВО ВС РФ на оккупированных территориях Украины: без этих систем самолеты могли добраться ближе к линии соприкосновения.

Атака авиации ВСУ — детали

В заметке канала Exilenova+ не уточняется, какой самолет отработал по позициям ВС РФ и какое средство поражения мог использовать. Между тем Фокус писал о западном оружии AASM Hammer — высокоточные управляемые авиабомбы весом от 250 кг, способные поразить цель на расстоянии около 70 км. При этом AASM Hammer может запускаться со всех самолетов Воздушных сил — Су-25, Су-27, МиГ-29, F-16, Mirage-2000. Другое средство поражения — ракеты JDAM-ER весом 200-400 кг, которые могут лететь на расстояние до 80 км: ими били с МиГ-29 или Су-27.

