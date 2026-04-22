Авіація ЗСУ вдарила ракетою по схованці ЗС РФ на лінії фронту: руїни та "братська могила" (відео)

Авіація Збройних сил України вдарила по схованці підрозділу Збройних сил Російської Федерації неподалік від лінії фронту, ідеться на відео з соцмереж. У кадр потрапили задимлені руїни укріплень та чути голос росіянина, який говорить про "братську могилу".

Допис з кадрами ураження російських позицій авіацією ЗСУ з'явився у Telegram-каналі Exilenova+ вдень 22 квітня. Зауважується, що вдалу спецоперацію провели українські пілоти та розвідка, і завдяки їхній співпраці сталась повітряна атака. На відео бачимо задимлені уламки, за якими не ясно, яку конфігурацію мала споруда до влучання. Сила вибуху була досить відчутна, оскільки оператор скаржиться на жертви серед особового складу ЗС РФ. Дата події не вказана, але за безлистими деревами навколо може ітись про початок весни.

Удари авіації ЗСУ — кадри атаки на позиції ЗС РФ, 22 квітня

Українське командування та військові поки не підтвердили удар авіації ЗСУ, але протягом попередніх тижнів Генштаб та командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді регулярно звітували про ураження засобів ППО ЗС РФ на окупованих територіях України: без цих систем літаки могли дістатись ближче до лінії зіткнення.

Атака авіації ЗСУ — деталі

У дописі каналу Exilenova+ не уточнюється, який літак відпрацював по позиціях ЗС РФ та який засіб ураження міг використати. Тим часом Фокус писав про західну зброю AASM Hammer — високоточні керовані авіабомби вагою від 250 кг, здатні уразити ціль на відстані близько 70 км. При цьому AASM Hammer може запускатись з усіх літаків Повітряних сил — Су-25, Су-27, МіГ-29, F-16, Mirage-2000. Інший засіб ураження — ракети JDAM-ER вагою 200-400 кг, які можуть летіти на відстань до 80 км: ними били з МіГ-29 або Су-27.

Новина доповнюється…