"Было очень тяжело зимой": Зеленский рассказал о состоянии войска и ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что этой зимой украинской армии было очень тяжело на фронте.

Но, по его словам, ситуация на фронте сейчас лучше, чем за последние 10 месяцев. Об этом президент Украины заявил в интервью для нидерландской политической программы Buitenhof.

"Я глубоко понимаю, что происходит, ребята уставшие, да, честно говоря, они уставшие, но они сильные. Боевой дух высокий и, конечно, это зависит от ситуации на поле боя. Иногда очень трудно, как этой зимой. Но сейчас ситуация лучше, чем была за все эти 10 месяцев, кстати", — рассказал президент Зеленский.

Президент отметил, что регулярно посещает передовую, чтобы лично общаться с военными и узнавать об их потребностях. По его словам, это важно для поддержания боевого духа.

Відео дня

"И, конечно, я сам время от времени езжу на передовую узнать, что происходит, какие у них проблемы, какие их потребности не от генералов, а от солдат, офицеров, разных ребят, медиков, сержантов. И это важно. И это поднимает им боевой дух. Я вручаю им медали и ордена за их героизм каждый день", — рассказал украинский президент.

Зеленский объяснил, как реально остановить войну и стоит ли ВСУ выйти из Донбасса. По словам украинского президента, самый реалистичный способ остановить войну — закрепить позиции на нынешней линии фронта и перейти к дипломатическим переговорам. Владимир Зеленский заявил, что выход Украины из Донецкой и Луганской областей — это стратегический проигрыш украинских вооруженных сил.

Президент Украины добавил, что, кроме этого еще есть вопрос о количестве погибших там людей, и подчеркнул, что считает этот шаг на сегодня безответственным.

Также Владимир Зеленский считает, что предположение, что РФ откажется от нового наступления из-за страха перед президентом США Дональдом Трампом, — это не достаточная гарантия безопасности.