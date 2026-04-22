"Було дуже важко взимку": Зеленський розповів про стан війська та ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський розповів, що цієї зими українській армії було дуже важко на фронті.

Але, за його словами, ситуація на фронті зараз краща, ніж за останні 10 місяців. Про це президент України заявив в інтерв'ю для нідерландської політичної програми Buitenhof.

"Я глибоко розумію, що відбувається, хлопці втомлені.Так, чесно кажучи, вони втомлені, але вони сильні. Бойовий дух високий і, звісно, це залежить від ситуації на полі бою. Іноді дуже важко, як цієї зими. Але зараз ситуація краща, ніж була за всі ці 10 місяців, до речі", — розповів президент Зеленський.

Президент зазначив, що регулярно відвідує передову, щоб особисто спілкуватися з військовими та дізнаватися про їхні потреби. За його словами, це важливо для підтримки бойового духу.

"І, звичайно, я сам час від часу їжджу на передову дізнатися, що відбувається, які в них проблеми, які їхні потреби не від генералів, а від солдатів, офіцерів, різних хлопців, медиків, сержантів. І це важливо. І це піднімає їм бойовий дух. Я вручаю їм медалі та ордени за їхній героїзм щодня", — розповів український президент.

Завершення війни в Україні та мирні переговори: що відомо

Зеленський пояснив, як реально зупинити війну та чи варто ЗСУ вийти з Донбасу. За словами українського президента, найреалістичніший спосіб зупинити війну — закріпити позиції на нинішній лінії фронту та перейти до дипломатичних переговорів. Володимир Зеленський заявив, що вихід України з Донецької та Луганської областей — це стратегічний програш українських збройних сил.

Президент України додав, що, окрім цього ще є питання щодо кількості загиблих там людей, і підкреслив, що вважає цей крок на сьогодні безвідповідальним.

Також Володимир Зеленський вважає, що припущення, що РФ відмовиться від нового наступу через страх перед президентом США Дональдом Трампом, — це не достатня гарантія безпеки.