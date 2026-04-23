"Проверить гравитацию": ВС РФ пытаются подойти к Купянску с двух направлений, — боец ВСУ

Российские оккупанты увеличивают количество атак на Купянском направлении, в частности пытаются подойти к городу Купянск Харьковской области с правой и левой стороны реки Оскол.

Недавно в Купянске россияне осуществили очередную попытку "флаговтика", рассказал офицер управления 43-й отдельной механизированной бригады Артур Мартиросян.

"Группа из пяти человек. Трое были ликвидированы еще на подходе. Двум удалось дойти до Купянска с целью установить российскую тряпку. Забежали в пятиэтажный дом, по которому также было нанесено поражение. Один решил сдаться, а второй не придумал ничего лучше, как выйти в окно пятого этажа, и проверить гравитацию", — отметил Мартиросян.

Он уточнил, что за неделю воины 43-й отдельной механизированной бригады уничтожили полсотни россиян.

По словам Мартиросяна, количество вражеских штурмов растет. ВС РФ атакуют:

Відео дня

Петропавловка;

Колесниковку;

Новую Кругляковку;

Кившаровка;

Новоосиново.

Напомним, 15 апреля в "Атэш" сообщили, что в армии РФ на Купянском направлении психологический срыв.

В марте Фокус писал о том, что ВСУ почти выбили оккупантов из Купянска.