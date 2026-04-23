"Проверить гравитацию": ВС РФ пытаются подойти к Купянску с двух направлений, — боец ВСУ
Российские оккупанты увеличивают количество атак на Купянском направлении, в частности пытаются подойти к городу Купянск Харьковской области с правой и левой стороны реки Оскол.
Недавно в Купянске россияне осуществили очередную попытку "флаговтика", рассказал офицер управления 43-й отдельной механизированной бригады Артур Мартиросян.
"Группа из пяти человек. Трое были ликвидированы еще на подходе. Двум удалось дойти до Купянска с целью установить российскую тряпку. Забежали в пятиэтажный дом, по которому также было нанесено поражение. Один решил сдаться, а второй не придумал ничего лучше, как выйти в окно пятого этажа, и проверить гравитацию", — отметил Мартиросян.
Он уточнил, что за неделю воины 43-й отдельной механизированной бригады уничтожили полсотни россиян.
По словам Мартиросяна, количество вражеских штурмов растет. ВС РФ атакуют:
- Петропавловка;
- Колесниковку;
- Новую Кругляковку;
- Кившаровка;
- Новоосиново.
Напомним, 15 апреля в "Атэш" сообщили, что в армии РФ на Купянском направлении психологический срыв.
