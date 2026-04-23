"Перевірити гравітацію": ЗС РФ намагаються підійти до Купʼянська з двох напрямків, — боєць ЗСУ
Російські окупанти збільшують кількість атак на Куп'янському напрямку, зокрема намагаються підійти до міста Куп'янськ Харківської області з правого та лівого боку річки Оскіл.
Нещодавно у Куп'янську росіяни здійснили чергову спробу "флаговтику", розповів офіцер управління 43-ї окремої механізованої бригади Артур Мартіросян.
"Група з п’яти осіб. Троє були ліквідовані ще на підході. Двом вдалося дійти до Куп’янська з метою встановити російську ганчірку. Забігли в п’ятиповерховий будинок, по якому також було завдано ураження. Один вирішив здатися, а другий не вигадав нічого кращого, як вийти у вікно п’ятого поверху, і перевірити гравітацію", — зазначив Мартіросян.
Він уточнив, що за тиждень воїни 43-ї окремої механізованої бригади знищили пів сотні росіян.
За словами Мартіросяна, кількість ворожих штурмів зростає. ЗС РФ атакують:
- Петропавлівку;
- Колісниківку;
- Нову Кругляківку;
- Ківшарівку;
- Новоосинове.
Нагадаємо, 15 квітня в "Атеш" повідомили, що в армії РФ на Куп'янському напрямку психологічний зрив.
У березні Фокус писав про те, що ЗСУ майже вибили окупантів із Куп'янська.