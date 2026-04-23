Ту-22М3 с ракетой Х-22 под защитой Су-35 подошел к Литве: фиксируют рост активности РФ (видео)

Истребители Швеции, Румынии и Франции два дня подряд перехватывали над Балтией российские бомбардировщики Ту-22М3, рассказали медиа. На видео, снятых камерами самолетов, заметили ракету Х-22 под фюзеляжем бомбардировщика Ту-22М3, рядом — конвой в виде истребителя Су-35. При этом оба самолета зашли в воздушное пространство Литвы и не реагировали на обращения. Что происходит над Балтийским морем и странами Балтии, которые расположены слишком близко к Российской Федерации?

В апреле произошли новые инциденты с авиацией ВС РФ и самолетами ВВС Румынии и Франции, дислоцирующихся на базах НАТО в странах Балтии, говорится в заявлении командования армией Франции за 22 апреля. Отмечается, что провели два вылета в течение одного дня с минимальной паузой. Первый инцидент — сопровождение российского бомбардировщика Ту-22, который сопровождался истребителем F-16 ВВС Румынии, и его вскоре заменил Rafale Франции. Сюда же отнесли сопровождение Су-30 и Су-35, которые находились рядом в воздухе. Второй — появление Су-30 и Су-35, написали французские военные.

На видео с кадрами перехвата видим самолеты ВС РФ, которые фигурировали в отчете ВВС Франции. Между тем OSINTері с ником front_ukrainian уточнил, что 21 апреля состоялся аналогичный инцидент, к которому присоединились шведские истребители JAS 39 Gripen и датские истребители F-35A. Европейские самолеты перехватили Ту-22М3 и Су-35, причем под фюзеляжем бомбардировщика заметили снаряженную ракету Х-22.

РФ и Балтия — детали авиаинцидентов апреля 2026 года

Между тем 20 апреля Минобороны РФ опубликовали кадры вылета авиации для планового полета над Балтийским морем. В кадре появились российские пилоты, которые садятся в кабины самолетов, и после этого происходит вылет Ту-22М3 и Су-35.

На профильном портале The Aviationist уточнили хронологию событий над Балтийским морем. Выяснилось, что речь идет о двух случаях: 20 апреля российские самолеты сопровождали датские и шведские самолеты, а 21 апреля — румынские (соответствующие кадры показало командование) и французские. При этом приводят оценку военного авиационного аналитика Гая Плопски, который изучил изображение Х-22 и объяснил, что это, вероятно, все же не боевая, а учебная ракета. По словам эксперта, об этом говорят черные полосы вокруг боевой части, которые он заметил на видео. Также уточняется, что в обоих случаях фигурировал Ту-22М3, но не ясно, это один самолет или разные: на одном заметен номер 33, а на другом номер не зафиксировали.

Отметим, Фокус писал о других инцидентах над Балтией, которые происходили с российскими самолетами. Предыдущий такой случай произошел 127 апреля: французское командование доложило, что перехватило Ил-20М и Су-30СМ в воздушном пространстве Литвы над Балтийским морем. Можно подытожить, что в течение последней недели наблюдается активность российской авиации, которая летает в районе Калининграда: три инцидента за семь дней.

Напоминаем, 23 апреля появилось новое заявление РФ, в котором Кремль обвинял Европу в попытке оккупировать российский анклав Калининградскую область. Между тем медиа писали недоразумения между чиновниками Эстонии и президентом Украины Владимиром Зеленским, который не исключал российского вторжения в страну Балтии.