Ту-22М3 з ракетою Х-22 під захистом Су-35 підійшов до Литви: фіксують ріст активності РФ (відео)

Винищувачі Швеції, Румунії та Франції два дні поспіль перехоплювали над Балтією російські бомбардувальники Ту-22М3, розповіли медіа. На відео, знятих камерами літаків, помітили ракету Х-22 під фюзеляжем бомбардувальника Ту-22М3, поруч — конвой у вигляді винищувача Су-35. При цьому обидва літаки зайшли у повітряний простір Литви та не реагували на звернення. Що відбувається над Балтійським морем та країнами Балтії, які розташовані надто близько до Російської Федерації?

У квітні відбулись нові інциденти з авіацією ЗС РФ та літаками ВПС Румунії та Франції, які дислокуються на базах НАТО у країнах Балтії, ідеться у заяві командування армією Франції за 22 квітня. Наголошується, що провели два вильоти протягом одного дня з мінімальною паузою. Перший інцидент — супровід російського бомбардувальника Ту-22, який супроводжувався винищувачем F-16 ВПС Румунії, і його незабаром замінив Rafale Франції. Сюди ж віднесли супровід Су-30 та Су-35, які перебували поруч у повітрі. Другий — поява Су-30 та Су-35, написали французькі військові.

На відео з кадрами перехоплення бачимо літаки ЗС РФ, яку фігурували у звіті ВПС Франції. Тим часом OSINTері з ніком front_ukrainian уточнив, що 21 квітня відбувся аналогічний інцидент, до якого долучились шведські винищувачі JAS 39 Gripen та данські винищувачі F-35A. Європейські літаки перехопили Ту-22М3 та Су-35, при чому під фюзеляжем бомбардувальника помітили споряджену ракету Х-22.

РФ і Балтія — деталі авіаінцидентів квітня 2026 року

Тим часом 20 квітня Міноборони РФ опублікували кадри вильоту авіації для планового польоту над Балтійським морем. У кадрі з'явились російські пілоти які сідають у кабіни літаків, і після цього відбувається виліт Ту-22М3 та Су-35.

На профільному порталі The Aviationist уточнили хронологію подій над Балтійським морем. З'ясувалось, що ідеться про два випадки: 20 квітня російські літаки супроводжували данські та шведські літаки, а 21 квітня — румунські (відповідні кадри показало командування) та французькі. При цьому наводять оцінку військового авіаційного аналітика Гая Плопскі, які вивчив зображення Х-22 та пояснив, що це, ймовірно, все ж не бойова, а навчальна ракета. Зі слів експерта, про це говорять чорні смуги навколо бойової частини, які він помітив на відео. Також уточнюється, що в обох випадках фігурував Ту-22М3, але не ясно, чи це один літак чи різні: на одному помітний номер 33, а на іншому номер не зафіксували.

Зазначимо, Фокус писав про інші інциденти над Балтією, які ставались з російськими літаками. Попередній такий випадок стався 127 квітня: французьке командування доповіло, що перехопило Іл-20М та Су-30СМ у повітряному просторі Литви над Балтійським морем. Можна підсумувати, що протягом останнього тижня спостерігається активність російської авіації, яка літає в районі Калінінграда: три інциденти за сім днів.

Нагадуємо, 23 квітня з'явилась нова заява РФ, у якій Кремль звинувачував Європу у спробі окупувати російський анклав Калінінградську область. Тим часом медіа писали непорозуміння між урядовцями Естонії та президентом України Володимиром Зеленським, який не виключав російського вторгнення у країну Балтії.