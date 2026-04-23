Пытался атаковать порт: возле Одессы уничтожили российский морской дрон (видео)
Российский морской безэкипажный катер пытался прорваться в один из портов Одесской области.
23 апреля украинские военные успешно уничтожили вражеский морской безэкипажный катер (МБЭК) возле Одессы. Об этом сообщают в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
"Вражеский морской безэкипажный катер, который пытался приблизиться к одному из портов Одессы, был оперативно обнаружен и успешно уничтожен. Не дадим врагу ни единого шанса — ни на суше, ни на море", — написали военные под видео по уничтожению МБЭКа.
Также ликвидацию вражеского морского дрона подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
"Подразделения ВМС ВСУ уничтожили вражеский МБЭК Вражеский морской безэкипажный катер, который пытался приблизиться к одному из портов Одессы, был оперативно обнаружен и успешно уничтожен", — говорится в сообщении.
