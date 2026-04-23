Намагався атакувати порт: біля Одеси знищили російський морський дрон (відео)

Російський морський безекіпажний катер намагався прорватися до одного з портів Одещини.

23 квітня українські військові успішно знищили ворожий морський безекіпажний катер (МБЕК) біля Одеси. Про це повідомляють у Військово-морських силах Збройних сил України.

ЗСУ успішно ліквідували російський морський дрон біля Одеси

"Ворожий морський безекіпажний катер, що намагався наблизитися до одного з портів Одеси, було оперативно виявлено та успішно знищено. Не дамо ворогу жодного шансу – ні на суші, ні на морі", — написали військові під відео із знищення МБЕКа.

Також ліквідацію ворожого морського дрона підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил України.

"Підрозділи ВМС ЗСУ знищили ворожий МБЕК Ворожий морський безекіпажний катер, що намагався наблизитися до одного з портів Одеси, було оперативно виявлено та успішно знищено", — йдеться у повідомленні.

