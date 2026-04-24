В РФ заявили о "покушении" украинцев на главу Роскомнадзора: "виноват" интернет и Путин (видео)

В Российской Федерации сообщили, что в Москве якобы готовили покушение на главу Роскомнадзора Андрея Липова и его заместителя, сообщили росСМИ. Федеральная служба безопасности РФ сработала на "опережение" и задержала группу "террористов". На видео с кадрами задержания — пятеро молодых москвичей, которые говорят о якобы вербовке украинцами, а поводом называют "блокировку Telegram". Какое "дело о покушении" раскрыли ФСБ РФ на следующий день после выступления президента Владимира Путина о закрытии интернета и соцсетей?

Спецназовцы ФСБ ворвались в квартиры подозреваемых и нейтрализовали "главаря", говорится в сообщении росСМИ "РИА Новости" в Teleram-канале. В квартирах обнаружили самодельные взрывные устройства и огнестрельное оружие. Как пояснили в ФСБ, "покушение" произошло из-за действий "украинцев", которые повлияли на молодежь с праворадикальными взглядами. Кроме взрывчатки, силовики показали гранаты и символику, которые якобы подтверждают принадлежность фигурантов к праворадикалам.

ФСБ и покушение в РФ — кадры обыска 24 апреля

На видео ФСБ РФ показало кадры обыска и допроса задержанных. Фигуранты — семеро россиян в возрасте около 18-22 лет: пятеро юношей и две девушки. Фигуранты рассказали, что их якобы завербовали через Telegram и они начали готовить покушение на главу Роскомнадзора Андрея Липова и на его заместителя. Покушение планировали осуществить с помощью взрывчатки, подложив ее в машину. Другая деятельность — это печать листовок и ведение соответствующей группы в соцсети.

Во время обыска у задержанных нашли украинскую символику и "агитационные" материалы. Кроме того, внутри бронированного дипломата обнаружили взрывчатку, деньги и оружие. Последние кадры показывают "главаря": человека убили при задержании, заявили в ФСБ РФ.

Тем временем российские спецслужбы отчитались, что предотвратили покушение на руководителей Роскомнадзора. В ФСБ заявили, что главой группировки был москвич, которого ликвидировали из-за того, что он сопротивлялся задержанию: его заблюренное тело показали на последних секундах записи. Также уточняется, что сообщники планировали подложить 1 кг взрывчатки. Также россияне озвучили причину, почему молодежь решила сотрудничать с украинцами. По версии следствия, это сделали, чтобы "сорвать меры по обеспечению безопасности информационного пространства в России, включая блокировку Telegram".

Андрей Липов – 56-летний глава Федеральной службы по надзору за связью, информационными технологиями и массовыми связями (Роскомнадзор), возглавивший учреждение с 29 марта 2020 года. Среди его "наработок" — инициатива о "суверенном интернете" в РФ, который Кремль начал воплощать с началом войны в Украине, закрывая россиянам доступ к сайтам и сервисам Запада. С 2022 года — под мировыми санкциями из-за полномасштабного вторжения.

ФСБ и покушение в РФ — глава Роскомнадзора Андрей Липов Фото: Из открытых источников

ФСБ и покушение в РФ — детали

В канале Astra уточнили, что во время обыска у россиян изъяли, кроме 1 кг взрывчатки, еще одну гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета и рации. Также российские журналисты добавили, что "главарю" заговорщиков, который погиб при задержании, было 22 года.

Отметим, с начала 2026 года в РФ начали массово выключать интернет во время украинских воздушных ударов и при этом успокаивали россиян, говоря что это делается для их безопасности.

Напоминаем, 23 апреля президент РФ Владимир Путин впервые отреагировал на жалобы россиян об отключении интернет: аналитики объяснили, почему появилась реакция Кремля.