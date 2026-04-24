У РФ заявили про "замах" українців на главу Роскомнадзора: "винен" інтернет та Путін (відео)

У Російській Федерації повідомили, що у Москві начебто готували замах на главу Роскомнадзора Андрія Ліпова та його заступника, повідомили росЗМІ. Федеральна служба безпеки РФ спрацювала на "випередження" та затримала групу "терористів". На відео з кадрами затримання — п'ятеро молодих москвичів, які говорять про начебто вербування українцями, а приводом називають "блокування Telegram". Яку "справу про замах" розкрили ФСБ РФ на наступний день після виступу президента Володимира Путіна щодо закриття інтернету та соцмереж?

Спецпризначенці ФСБ увірвались у квартири підозрюваних та нейтралізували "ватажка", ідеться у дописі росЗМІ "РИА Новости" у Teleram-каналі. У квартирах виявили саморобні вибухові пристрої та вогнепальну зброю. Як пояснили у ФСБ, "замах" стався через дії "українців", які вплинули на молодь з праворадикальними поглядами. Окрім вибухівки, силовики показали гранати та символіку, які нібито підтверджують приналежність фігурантів до праворадикалів.

ФСБ і замах у РФ — кадри обшуку 24 квітня

На відео ФСБ РФ показало кадри обшуку та допиту затриманих. Фігуранти — семеро росіян віком близько 18-22 років: п'ятеро юнаків та дві дівчини. Фігуранти розповіли, що їх начебто завербували через Telegram і вони почали готувати замах на главу Роскомнадзора Андрія Ліпова та на його заступника. Замах планували здійснити за допомогою вибухівки, підклавши її у машину. Інша діяльність — це друк листівок та ведення відповідної групи у соцмережі.

Відео дня

Під час обшуку у затриманих відшукали українську символіку та "агітаційні" матеріали. Крім того, всередині броньованого дипломата виявили вибухівку, гроші та зброю. Останні кадри показують "ватажка": людину убили при затриманні, заявили у ФСБ РФ.

Тим часом російські спецслужби відзвітували, що запобігли замаху на очільників Роскомнадзора. У ФСБ заявили, що очільником угрупування був москвич, якого ліквідували через те, що він чинив спротив затриманню: його заблюрене тіло показали на останніх секундах запису. Також уточнюється, що спільники планували підкласти 1 кг вибухівки. Також росіяни озвучили причину, чому молодь вирішила співпрацювати з українцями. За версією слідства, це зробили, щоб "зірвати заходи з забезпечення безпеки інформаційного простору в Росії, включаючи блокування Telegram".

Андрій Ліпов — 56-річний глава Федеральної служби з нагляду за зв'язком, інформаційними технологіями та масовими зв'язками (Роскомнадзор), який очолив установу з 29 березня 2020 року. Серед його "напрацювань" — ініціатива про "суверенний інтернет" у РФ, який Кремль почав втілювати з початком війни в Україні, закриваючи росіянам доступ до сайтів та сервісів Заходу. З 2022 року — під світовими санкціями через повномасштабне вторгнення.

ФСБ і замах у РФ — глава Роскомнадзора Андрій Ліпов Фото: З відкритих джерел

ФСБ і замах у РФ — деталі

У каналі Astra уточнили, що під час обшуку у росіян вилучили, окрім 1 кг вибухівки, ще одну гранату Ф-1, пістолет ПМ з глушником, два газові пістолети та рації. Також російські журналісти додали, що "ватажку" змовників, який загинув під час затримання, було 22 роки.

Зазначимо, з початку 2026 року у РФ почали масово вимикати інтернет під час українських повітряних ударів і при цьому заспокоювали росіян, говорячи що це робиться задля їхньої безпеки.

Нагадуємо, 23 квітня президент РФ Володимир Путін вперше відреагував на скарги росіян про відключення інтернет: аналітики пояснили, чому з'явилась реакція Кремля. Тим часом у мережі обговорюють вислів росіянки "Боні", яка звернулась до очільника Кремля щодо відключення Telegram.