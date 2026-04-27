Массированная атака на Одессу: повреждены отель и жилые дома, есть много раненых (видео)

Ночью 27 апреля россияне массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками, применив десятки дронов. Повреждения получили в частности объекты гражданской инфраструктуры и местный бизнес.

В нескольких районах Одессы в результате вражеской атаки пострадали два жилых дома, а также здание гостиницы. Также начала поступать информация о раненых, рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По состоянию на 02:30 часов власти сообщили о по меньшей мере 9 пострадавших людей в результате массированного удара по городу. Через несколько минут глава Одесской городской военной администрации информировал, что количество раненых возросло до 13 человек.

На местах работают оперативные службы, поэтому данные по количеству раненых могут обновляться.

Кроме этого, в Одессе зафиксированы повреждения складских помещений и частных автомобилей в разных частях города.

Также в городе зафиксировано падение обломков ударных беспилотников. На местах возникли локальные пожары, над ликвидацией которых работают профильные службы. Другие последствия ночного удара по городу устанавливаются.

По предварительным данным мониторинговых каналов, в целом россияне направили этой ночью на Одессу около 50 ударных дронов.

Напомним, россияне атаковали Одессу с 01:00 часов в ночь на 27 апреля. В городе прогремела серия взрывов, мониторинговые каналы предупреждали о движении десятков беспилотников в направлении Одессы.

ВС РФ также атаковали Одесскую область в ночь на 26 апреля, повреждения получила портовая и гражданская инфраструктура.