Масована атака на Одесу: пошкоджені готель і житлові будинки, є багато поранених (відео)

Уночі 27 квітня росіяни масовано атакували Одесу ударними безпілотниками, застосувавши десятки дронів. Пошкоджень зазнали зокрема об'єкти цивільної інфраструктури та місцевий бізнес.

У кількох районах Одеси внаслідок ворожої атаки постраждали два житлових будинки, а також будівля готелю. Також почала надходити інформація про поранених, розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Станом на 02:30 годину влада повідомила про щонайменше 9 постраждалих людей внаслідок масованого удару по місту. Через кілька хвилин голова Одеської міської військової адміністрації інформував, що кількість поранених зросла до 13 осіб.

На місцях працюють оперативні служби, тому дані щодо кількості поранених можуть оновлюватися.

Окрім цього, в Одесі зафіксовані пошкодження складських приміщень та приватних автомобілів у різних частинах міста.

Також у місті зафіксовано падіння уламків ударних безпілотників. На місцях виникли локальні пожежі, над ліквідацією яких працюють профільні служби. Інші наслідки нічного удару по місту встановлюються.

За попередніми даними моніторингових каналів, загалом росіяни спрямували цієї ночі на Одесу близько 50 ударних дронів.

Нагадаємо, росіяни атакували Одесу від 01:00 години у ніч на 27 квітня. У місті прогриміла серія вибухів, моніторингові канали попереджали про рух десятків безпілотників у напрямку Одеси.

ЗС РФ також атакували Одещину у ніч на 26 квітня, пошкоджень зазнала портова та цивільна інфраструктура.