"Трудно продержаться": командир батальона назвал критический срок пребывания на "нуле"

Особенно сложно держаться новобранцам без предварительного боевого опыта на фронте.

Ведь пребывание на "переднем крае" более 30 дней делает людей неадекватными. Такое заявление сделал командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили в эфире Вечер.LIVE.

"30 дней солдат может как-то продержаться и быть адекватным на линии соприкосновения, а потом это уже опасно. Это опыт, который человек получает впервые в жизни. И это очень тяжело", — сказал он.

Также военный рассказал, что для самих бойцов "Грузинского легиона" ситуация с ротациями еще сложнее. Ведь они воюют на передовой иногда и 6 месяцев подряд. Но не могут поехать домой, чтобы отдохнуть из-за позиции власти.

Відео дня

"Они воюют на передовой иногда и по шесть месяцев подряд, однако не могут поехать на родину для отдыха из-за позиции грузинского правительства", — пояснил он.

Реформа мобилизации: что известно

Военный омбудсмен Ольга Решетилова озвучила предложения по реформе мобилизации. Среди прочего, предполагается, что люди будут призываться на два-три года и что изменится роль территориальных центров комплектования. Еще одна проблема — устаревшие нормы пребывания бойцов на передовой, которые сегодня проводят в блиндажах иногда 100-300-400 суток.

Кроме предельных сроков службы, вспомнят также о сроках ротации. Согласно данным чиновницы, через 40 дней пребывания на линии боев у пехотинцев появляется "полная апатия", поэтому следует на законодательном уровне ограничить этот срок.

Также Рада обсуждает поднятие зарплат украинским военным. В Раде обсуждают инициативу по увеличению выплат для пехотинцев, штурмовых подразделений и десантников. Ведь именно эти военнослужащие преимущественно находятся на первой линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал нардеп и секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.