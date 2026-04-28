"Важко протриматися": командир батальйону назвав критичний термін перебування на "нулі"

Особливо складно триматися новобранцям без попереднього бойового досвіду на фронті.

Адже перебування на "передньому краю" понад 30 днів робить людей неадекватними. Таку заяву зробив командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі в ефірі Вечір.LIVE.

"30 днів солдат може якось протриматися і бути адекватним на лінії зіткнення, а потім це вже небезпечно. Це досвід, який людина отримує вперше в житті. І це дуже важко", — сказав він.

Також військовий розповів, що для самих бійців "Грузинського легіону" ситуація з ротаціями є ще складнішою. Адже вони воюють на передовій інколи й 6 місяців поспіль. Але не можуть поїхати додому, щоб відпочити через позицію влади.

Реформа мобілізації: що відомо

Військова омбудсменка Ольга Решетилова озвучила пропозиції щодо реформи мобілізації. Серед іншого, передбачається, що люди призиватимуться на два-три роки й що зміниться роль територіальних центрів комплектування. Ще одна проблема — застарілі норми перебування бійців на передовій, які сьогодні проводять у бліндажах інколи 100-300-400 діб.

Окрім граничних термінів служби, згадають також про терміни ротації. Згідно з даними посадовиці, через 40 днів перебування на лінії боїв у піхотинців з'являється "повна апатія", тому слід на законодавчому рівні обмежити цей термін.

Також Рада обговорює підняття зарплат українським військовим. У Раді обговорюють ініціативу щодо збільшення виплат для піхотинців, штурмових підрозділів та десантників. Адже саме ці військовослужбовці переважно знаходяться на першій лінії бойового зіткнення. Про це розповів нардеп та секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.