Четыре полноценные бригады: в ГПСУ рассказали, сколько пограничников воюют против ВС РФ

54% личного состава Государственной пограничной службы Украины сейчас выполняют боевые задачи на всех горячих направлениях вместе с другими составляющими Сил обороны.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в интервью изданию "Укринформ".

По его словам, пограничники фактически действуют как боевые подразделения и имеют на вооружении широкий спектр техники — от беспилотников и средств РЭБ до артиллерии, бронетехники и отдельных систем противовоздушной обороны.

В составе службы сформированы четыре полноценные боевые бригады и подразделения батальонного типа, которые усилили после начала полномасштабного вторжения. Значительную роль играют разведывательно-ударные подразделения беспилотных систем, в частности подразделение "Феникс", которое входит в число лидеров среди подобных формирований и подчиняется Силам беспилотных систем ВСУ.

Демченко отметил, что наращивание таких подразделений позволило значительно повысить эффективность: уничтожение живой силы противника возросло втрое, а беспилотников и техники — в семь раз по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем каждый пограничный отряд имеет собственные подразделения БПЛА.

Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения пограничники имели ограниченное вооружение, в частности только минометы 82-го калибра, но вместе с другими силами смогли сдержать наступление российских войск.

По словам Андрея Демченко, граница с Россией фактически является линией фронта, где враг продолжает попытки расширить зону контроля. Наиболее активные действия фиксируют на Сумщине и Харьковщине, где противник перегруппировывает силы и несет значительные потери. В то же время на направлении Черниговщины попыток прорыва пехотными группами пока не фиксируют, как и наращивания войск вблизи границы.

Отдельно он отметил, что с начала 2026 года российские войска совершили более 25 тысяч обстрелов пограничных подразделений, большинство с использованием беспилотников. Несмотря на это пограничники остаются важной составляющей сил обороны и продолжают выполнять боевые задачи на передовой.

Напомним, что Украина продолжает укреплять границу с Беларусью, в частности наращивает фортификации на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Киевщине и Черниговщине. В то же время пограничники не фиксируют перемещения техники или стягивания войск к границе, а подразделения Беларуси остаются на своих позициях еще с 2022 года без существенного усиления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на приграничье Беларуси строят дороги к украинской границе и обустраивают артиллерийские позиции вблизи Житомирской, Киевской и Черниговской областей.

В то же время самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко 20 апреля пригрозил соседним странам применением всего оружия, включая ядерное, в случае нападения на Беларусь, в частности упомянув Украину.