Чотири повноцінні бригади: в ДПСУ розповіли, скільки прикордонників воюють проти ЗС РФ

54% особового складу Державної прикордонної служби України нині виконують бойові завдання на всіх гарячих напрямках разом із іншими складовими Сил оборони.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в інтерв’ю виданню “Укрінформ”.

За його словами, прикордонники фактично діють як бойові підрозділи та мають на озброєнні широкий спектр техніки — від безпілотників і засобів РЕБ до артилерії, бронетехніки та окремих систем протиповітряної оборони.

У складі служби сформовано чотири повноцінні бойові бригади та підрозділи батальйонного типу, які посилили після початку повномасштабного вторгнення. Значну роль відіграють розвідувально-ударні підрозділи безпілотних систем, зокрема підрозділ “Фенікс”, який входить до числа лідерів серед подібних формувань і підпорядковується Силам безпілотних систем ЗСУ.

Демченко зазначив, що нарощення таких підрозділів дозволило значно підвищити ефективність: знищення живої сили противника зросло утричі, а безпілотників і техніки — у сім разів порівняно з минулим роком. Водночас кожен прикордонний загін має власні підрозділи БПЛА.

Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення прикордонники мали обмежене озброєння, зокрема лише міномети 82-го калібру, але разом з іншими силами змогли стримати наступ російських військ.

За словами Андрія Демченка, кордон із Росією фактично є лінією фронту, де ворог продовжує спроби розширити зону контролю. Найбільш активні дії фіксують на Сумщині та Харківщині, де противник перегруповує сили й зазнає значних втрат. Водночас на напрямку Чернігівщини спроб прориву піхотними групами наразі не фіксують, як і нарощування військ поблизу кордону.

Окремо він зазначив, що з початку 2026 року російські війська здійснили понад 25 тисяч обстрілів прикордонних підрозділів, більшість із використанням безпілотників. Попри це прикордонники залишаються важливою складовою сил оборони та продовжують виконувати бойові завдання на передовій.

Нагадаємо, що Україна продовжує укріплювати кордон із Білоруссю, зокрема нарощує фортифікації на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині та Чернігівщині. Водночас прикордонники не фіксують переміщення техніки чи стягнення військ до кордону, а підрозділи Білорусі залишаються на своїх позиціях ще з 2022 року без суттєвого посилення.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що на прикордонні Білорусі будують дороги до українського кордону та облаштовують артилерійські позиції поблизу Житомирської, Київської й Чернігівської областей.

Водночас самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко 20 квітня пригрозив сусіднім країнам застосуванням усієї зброї, включно з ядерною, у разі нападу на Білорусь, зокрема згадавши Україну.