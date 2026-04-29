Дроны ВСУ поразили российские вертолеты Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области, — Мадяр (видео)

Украинские беспилотники нанесли удар по российским вертолетам в глубине территории РФ. В Воронежской области были поражены по меньшей мере два вертолета, которые находились на полевой площадке для обслуживания и дозаправки.

Как сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди в Telegram, операцию провели 29 апреля подразделения 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" совместно с 43-й отдельной артиллерийской бригадой и при координации с Центром специальных операций "А" на расстоянии более 150 километров от линии боевого соприкосновения.

По его словам, целью стала полевая взлетно-посадочная площадка, где одновременно находились четыре российских вертолета типов Ми-28 и Ми-17. Они осуществляли оперативную дозаправку и проходили технический осмотр между боевыми вылетами.

"Поражения нанесены в заднюю центральную часть моторного отделения, минуя лопасти главного винта", — говорится в его сообщении.

Відео дня

В общем, в результате операции были поражены по меньшей мере два вертолета. Кроме того, по предварительной информации, ликвидирован один из специалистов технического обслуживания, который находился в зоне поражения.

Напомним, что в интервью BBC Роберт "Мадяр" Бровди рассказывал, что украинские военные в последние месяцы все больше наносят удары дальнобойными дронами по территории России. В частности, объекты нефтегазовой отрасли РФ являются приоритетной целью для атак.

Также Фокус писал, что 20 февраля Силы обороны с помощью ударных дронов уничтожили два вертолета, которые базировались на аэродроме "Пугачевка" в Орловской области.