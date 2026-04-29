Дрони ЗСУ уразили російські гелікоптери Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій області, — Мадяр (відео)

Українські безпілотники завдали удару по російських гвинтокрилах у глибині території РФ. У Воронезькій області було уражено щонайменше два вертольоти, які перебували на польовому майданчику для обслуговування та дозаправки.

Як повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді у Telegram, операцію провели 29 квітня підрозділи 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" спільно з 43-ю окремою артилерійською бригадою та за координації з Центром спеціальних операцій "А" на відстані понад 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

За його словами, ціллю став польовий злітно-посадковий майданчик, де одночасно перебували чотири російські гвинтокрили типів Мі-28 та Мі-17. Вони здійснювали оперативну дозаправку та проходили технічний огляд між бойовими вильотами.

"Ураження нанесені у задню центральну частину моторного відділення, оминаючи лопаті головного гвинта", — йдеться в його дописі.

Загалом, у результаті операції було уражено щонайменше два вертольоти. Крім того, за попередньою інформацією, ліквідовано одного зі спеціалістів технічного обслуговування, який перебував у зоні ураження.

Новина доповнюється…