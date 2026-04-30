30 апреля День пограничника: как воюют боевые бригады ГПСУ и защищена ли граница (видео)

Государственная пограничная служба Украины с 1991-1992 годов и до начала вторжения РФ в 2014 году контролировала 8 215 км границы, которая проходила возле Беларуси, РФ, Румынии, Молдовы, Венгрии, Словакии, Польши. С момента нападения россиян боевые подразделения пограничников держат позиции на линии огня. Как отмечает Украина День пограничника 30 апреля и чем занимают бойцы на фронте и на "более спокойных" участках границы?

30 апреля украинцы отмечают День пограничники — день военнослужащих, которые первыми встретили наступление ВС РФ в первые дни большой войны 24 февраля 2022 года. По случаю Дня пограничника Фокус рассказал о деятельности службы, которая защищает границы Украины с первых лет независимости. Представитель ГПСУ Андрей Демченко объяснил, какова нынешняя роль подразделений в Силах обороны Украины.

30 апреля День пограничника — история времен Независимости

30 апреля не сразу стало Днем пограничника: с момента восстановления независимости Украины дата празднования проводила в две даты. Первая дата, 28 мая, была связана с традициями СССР, когда отмечали день пограничной службы как части КГБ. Вторая дата, 4 ноября, — день принятия закона "О Пограничных войсках Украины". В 2018 году перенесли празднование на 30 апреля — в этот день войска УНР вышли на границу Украины с большевистской Россией и Войском Донским, и полковник Владимира Сикевич установил первый пограничный столб с желто-голубыми полосами. По случаю столетнего юбилея отказались от советской традиции, говорилось в указе президента.

Відео дня

29 апреля 2026 года, накануне Дня пограничника, в Киеве открыли памятный знак боевых подразделений ГПСУ. Командиры, присутствующие на событии, рассказали, что за время независимости 6000 бойцов получили награды. Кроме того, в честь павших героев в Киеве открыли первую стенопись, посвященную спецназовцам 10-го мобильного пограничного отряда "Дозор". Среди бойцов, упомянутых на стенописи, — Юрий Юрчик, который погиб в боях за Соледар, Герой Украины. На портале ГПСУ есть страница с именами 35 пограничников, которые получили звание "Герой Украины", при этом 19 — посмертно.

Бригады ГПСУ на фронте

В состав ГПСУ входят пограничные отряды, часть из которых находится на горячих отрезках в Черниговской, Сумской, Харьковской областях, часть — на границах со странами ЕС, часть — на границе с Беларусью и Приднестровьем. Кроме того, есть отряды кинологов, спецназовцев, морской охраны. Подразделения регулярно информируют о попытках незаконного пересечения границы и попытках провоза контрабанды. Тем временем на линии фронта воюют боевые подразделения ГПСУ. В 2023 году появились бригады "Стальной Граница", "Гарт", в 2024 году — "Месть", "Форпост". На страницах Facebook бригад можно увидеть, какие задачи выполняют бойцы.

Пограничники "Стального Границы" опубликовали кадры Курской операции. Военные показали, как стреляют из миномета по позициям ВС РФ. Кроме того, в одном из сообщений есть история Петра с позывным "Джарвис" (фамилия не указана). Выяснилось, что в составе подразделения он воевал на Купянском, Волчанском и Сумском направлениях: сначала был артиллеристом, затем — связистом. Другой боец, Сергей, рассказал, что работает с зенитной установкой ЗУ-23-2 и сбивает российские "Шахеды" и другие БпЛА.

Бойцы бригады "Гарт" ГПСУ показали, как используют наземные роботизированные комплексы (НРК). Пограничник под псевдонимом Лимон из подразделения "Фурия" рассказал о правильном распределении и креплении грузов, чтобы они не "растряслись" по дороге. Другой боец объяснил, что решил не бежать от мобилизации, и теперь воюет в "Гарте": в кадр попала установка РСЗО, на которой, вероятно, работает пограничник.

Бригада "Месть" имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса сообщила о создании подразделения "Страж", которое будет заниматься НРК и разведдронами "Аист". Также есть кадры работы операторов FPV-дронов "Серебряной тройки": видим четыре случая — "поражение в движении", "работа по укрытию ВС РФ", "ночные сбросы", "точность управления".

Бригада "Форпост" ГПСУ также показала, как использует НРК на Южно-Слобожанском направлении. На видео с камеры наземного дрона — атака российского FPV, который не смог повредить бронированной машине.

Пограничники Украины — какова роль на войне РФ

Андрей Демченко сообщил Фокусу, что на сегодня 50% состава ГПСУ находится на фронте и принимает непосредственное участие в боевых действиях. Часть из них отвечают за собственные участки, часть — выполняют задачи на каком-то участке вместе с другими бригадами. География боевой работы — Покровское, Гуляйпольское, Краматорское, Лиманское, Купянское направления и также по линии границы.

"Более 50% всего личного состава выполняют боевые задачи как на линии фронта на востоке, на юге, так и на границе с Россией. Каждая составляющая СОУ, в том числе и пограничные подразделения, или же имеют свои полосы обороны, как по линии фронта, так и на границе с Россией, или же выполняют задачи в полосах обороны бригад ВСУ или НГУ", — пояснил Демченко.

Демченко сообщил, что самое сильное давление ВС РФ на восточной границе — это Волчанское направление в Харьковской области и попытки продвижения в Сумской области. В частности, на Сумщине речь идет о трех громадах — Краснопольская, Юнаковская, Хотинская.

Пограничники Украины — какая ситуация на востоке по состоянию на 30 апреля

О вооружении боевых бригад

Украинские пограничники, как показали видео с фронта, присоединились к технологическому прорыву Сил обороны: используют целую линейку различных БПЛА и наземных роботов. Демченко подтвердил, что боевые бригады наращивают использование разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов. Среди лучших — подразделение "Феникс", которое входит в тройку лидеров Сил обороны. Кроме того, с начала войны трансформировалось вооружение: от "нескольких десятков минометов 82-го калибра" перешли к вооружению по стандартам НАТО.

"Сейчас это полноценные четыре боевые бригады — это артиллерийские средства, минометы всех калибров, это ствольная артиллерия, в том числе и 155 мм", — подчеркнул представитель ГПСУ.

Граница с ЕС и "друзьями" РФ

Андрей Демченко рассказал Фокусу о задачах, которые выполняются подразделениями на участках, соседствующих с сателлитами РФ. Спикер пояснил, что граница с Приднестровьем и Беларусью остаются "угрожающим сегментом". Именно из Беларуси началось нападение в 2022 году, а сегодня Минск воюет в "информационном поле" — перебрасывает ответственность на Украину или манипулирует, уточнил он.

"Активностей у нашей границы с той стороны мы не наблюдаем, но со своей стороны мы продолжаем наращивать инженерные укрепления. То направление усилено не только подразделениями ГПСУ, но и в целом составляющими Сил обороны. Угроза со стороны Беларуси будет оставаться до тех пор, пока эта страна не прекратит находиться в сфере влияния РФ", — подытожил Демченко.

