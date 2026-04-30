Дистанционное управление до 7 км: украинская машина разминирования Germina проходит испытания (фото)

Украинская компания Ukrainian Demining Services (UDS) проводит испытания обновленной дистанционно управляемой системы разминирования Germina. Модернизированная версия машины позволяет работать на расстоянии до 7 км, что значительно расширяет возможности ее применения.

Украинская машина разминирования Germina, которую разработал и изготовил Краматорский завод тяжелого станкостроения, проходит полевые испытания на полигоне UDS, сообщает Ukrainian Demining Services в Facebook.

Эта версия стала результатом не только инженерных доработок, но и практического опыта специалистов UDS, которые работали с техникой непосредственно в полевых условиях. Их замечания и предложения легли в основу изменений, благодаря которым машину удалось сделать более эффективной, выносливой и безопасной для операторов, сохранив при этом ее экономичность.

Фото: Facebook

"Новая модификация Germina по сравнению с предыдущей моделью получила полностью переработанную систему связи — дальность дистанционного управления увеличена с 1 км до 7 км. Мы улучшили саму конструкцию Germina: новый узел крепления рабочего органа и добавлен плавающий режим, а именно датчик копирования поверхности почвы, что позволило улучшить ее проходимость. Кроме этого, передняя часть машины получила дополнительную защиту, а также установлена внутренняя система пожаротушения", — отметил ведущий конструктор украинской машины Germina Краматорского завода тяжелого станкостроения Михаил Синельников.

Программа испытаний предусматривает работу с макетами взрывоопасных предметов, в частности противотанковых (ТМ) и противопехотных (ПМ) мин, заложенных на глубине до 30 см. Маркировочная доска позволяет контролировать глубину обработки, равномерность достижения максимальной глубины и отсутствие пропусков.

Параллельно проверяется способность машины действовать в условиях густой растительности. Стоит отметить, что UDS ранее приобрела у Краматорского завода тяжелого станкостроения семь машин разминирования Germina.

