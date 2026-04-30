Дистанційне керування до 7 км: українська машина розмінування Germina проходить випробування (фото)

Українська компанія Ukrainian Demining Services (UDS) проводить випробування оновленої дистанційно керованої системи розмінування Germina. Модернізована версія машини дозволяє працювати на відстані до 7 км, що значно розширює можливості її застосування.

Українська машина розмінування Germina, яку розробив і виготовив Краматорський завод важкого верстатобудування, проходить польові випробування на полігоні UDS, повідомляє Ukrainian Demining Services у Facebook.

Ця версія стала результатом не лише інженерних доопрацювань, а й практичного досвіду фахівців UDS, які працювали з технікою безпосередньо в польових умовах. Їхні зауваження та пропозиції лягли в основу змін, завдяки яким машину вдалося зробити більш ефективною, витривалою та безпечнішою для операторів, зберігши водночас її економічність.

Фото: Facebook

"Нова модифікація Germina порівняно з попередньою моделлю отримала повністю перероблену систему зв'язку — дальність дистанційного керування збільшена з 1 км до 7 км. Ми покращили саму конструкцію Germina: новий вузол кріплення робочого органу та додано плаваючий режим, а саме датчик копіювання поверхні ґрунту, що дозволило покращити її прохідність. Окрім цього, передня частина машини отримала додатковий захист, а також встановлено внутрішню систему пожежогасіння", — зазначив провідний конструктор української машини Germina Краматорського заводу важкого верстатобудування Михайло Синельников.

Програма випробувань передбачає роботу з макетами вибухонебезпечних предметів, зокрема протитанкових (ТМ) і протипіхотних (ПМ) мін, закладених на глибині до 30 см. Маркувальна дошка дозволяє контролювати глибину обробки, рівномірність досягнення максимальної глибини та відсутність пропусків.

Паралельно перевіряється здатність машини діяти в умовах густої рослинності. Варто зазначити, що UDS раніше придбала у Краматорського заводу важкого верстатобудування сім машин розмінування Germina.

