"Сделали наш день": на Покровском направлении гражданские достали застрявший в воронке НРК (видео)

Бойцы украинского подразделения специального назначения "Острые Картузы" обнародовали видео, на котором зафиксирован необычный эпизод взаимодействия военных и гражданских на фронте. Двое местных жителей помогли спасти наземный роботизированный комплекс, застрявший в воронке во время выполнения задания.

Об этом сообщили бойцы отряда на своей странице в Telegram. В заметке говорится, что инцидент произошел на Покровском направлении во время выполнения логистической миссии с применением наземного роботизированного комплекса (НРК). Аппарат использовали для доставки необходимых вещей в районе с повышенной активностью FPV-дронов, что затрудняло передвижение и управление техникой.

Во время движения через сложный участок местности из-за задержки сигнала управления робот заехал в воронку от снаряда и не смог самостоятельно выбраться. Для поиска комплекса военные применили беспилотник типа "Mavic" и уже готовились отправляться на его эвакуацию.

Відео дня

Впрочем, ситуация неожиданно разрешилась благодаря помощи гражданских. Как рассказали бойцы, двое местных мужчин самостоятельно вытащили НРК из воронки, фактически спасая технику вместе с грузом. Сначала у военных возникли опасения относительно возможных намерений мужчин, однако те оказались доброжелательными и помогли без всяких корыстных мотивов.

В подразделении отметили, что благодаря этому поступку роботизированный комплекс смог успешно завершить поставленную задачу. Военные также подчеркнули, что подобные случаи поддержки со стороны гражданского населения добавляют веры и мотивации, особенно в условиях активных боевых действий.

"НРК обнаружили с помощью дрона типа Mavic и уже готовились отправляться для его эвакуации. Однако на помощь неожиданно пришли двое местных мужчин, которые фактически спасли наш робот с провизией. Сначала были предположения, что они могут забрать технику, однако в конце концов победили добрые намерения. Эти двое действительно сделали наш день, а НРК в итоге успешно выполнил свою миссию. Поэтому стоит иметь больше веры в людей", — написали военные.

Кроме того, недавно Зеленский заявил, что государство делает ставку на масштабное расширение использования наземных роботизированных комплексов.